Як то кажуть "Як зробити людину нещасну людину щасливою? Додати якийсь тягар, а потім його відмінити". Отже до чого це я - хочеться написати щось позитивне, але ж хронологія подій повертає до початкового "жарту".
Але до суті. Зник шаблон по одному із комунальних підприємств. Перевіряв пару днів - нічого не змінилося. Додаток запропонував сфотографувати квитанцію і надіслати для внесення. Позавчора надіслав, а вчора ввечері (у неробочий час - щось у лісі здохло або ж спеціально затримку відправки налаштували) відповіли, що компанія додана. Перевірив і вона не просто додана, а ще й кожна з чотирьох послуг по ній окремо і це супер адже постачальник руками переносити кошти між послугами дуже-дуже не хотів. А правити призначення платежу тут не можна
Що ж, банк може працювати швидко. Жаль, що не завжди