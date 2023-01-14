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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 349350351352

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:40

Як то кажуть "Як зробити людину нещасну людину щасливою? Додати якийсь тягар, а потім його відмінити". Отже до чого це я - хочеться написати щось позитивне, але ж хронологія подій повертає до початкового "жарту".
Але до суті. Зник шаблон по одному із комунальних підприємств. Перевіряв пару днів - нічого не змінилося. Додаток запропонував сфотографувати квитанцію і надіслати для внесення. Позавчора надіслав, а вчора ввечері (у неробочий час - щось у лісі здохло або ж спеціально затримку відправки налаштували) відповіли, що компанія додана. Перевірив і вона не просто додана, а ще й кожна з чотирьох послуг по ній окремо і це супер адже постачальник руками переносити кошти між послугами дуже-дуже не хотів. А правити призначення платежу тут не можна
Що ж, банк може працювати швидко. Жаль, що не завжди
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:09

Це,збіг обставин, в основному- криворукі.
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:20

  AndriyQ написав:Особисто мені зручно користуватися веб весією банкінгу на великому екрані. А як бути людям з кнопковими телефонами? Про них банк подумав?

Абсолютно згоден!👍
В мене на смартфоні старий Андроїд, та вхід у додаток тільки можливий після збросу паролю кожен раз та вводу номера картки та cvv.
stuermer01
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:36

stuermer01
Плюсую!
На большом экране всегда удобнее - еще особенно когда зрение не очень.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:52

  stuermer01 написав:В мене на смартфоні старий Андроїд, та вхід у додаток тільки можливий після збросу паролю кожен раз та вводу номера картки та cvv.

Модний пін для застосунку не допомагає?
klug
 
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3
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 14:18

  vpchelko написав:stuermer01
Плюсую!
На большом экране всегда удобнее - еще особенно когда зрение не очень.

У веб-версії коли робиш переказ по реквізитах, то можна зручно мишею виділити та скопіювати реквізити, а не вбивати їх одним пальцем на малому екрані смартфону.

Це стосується не тільки ПУМБа, а й усіх банків, які вирішили відмовитися від веб-версії та залишити тільки додаток. Вони спростили життя собі, бо не треба витрачати гроші на підтримку веб-версії, але ускладнили життя клієнтам! Це дуже недалекоглядно. Якщо я раніше багато якими послугами користувався у веб-версії, то зараз у додаток заходжу тільки щоб переоформити депозит.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 15:34

  stuermer01 написав:
  vpchelko написав:stuermer01
Плюсую!
На большом экране всегда удобнее - еще особенно когда зрение не очень.

У веб-версії коли робиш переказ по реквізитах, то можна зручно мишею виділити та скопіювати реквізити, а не вбивати їх одним пальцем на малому екрані смартфону.

Це стосується не тільки ПУМБа, а й усіх банків, які вирішили відмовитися від веб-версії та залишити тільки додаток. Вони спростили життя собі, бо не треба витрачати гроші на підтримку веб-версії, але ускладнили життя клієнтам! Це дуже недалекоглядно. Якщо я раніше багато якими послугами користувався у веб-версії, то зараз у додаток заходжу тільки щоб переоформити депозит.

Їх можна виділити,скопіювати і в смартфоні, а от функціонал в веб-версії ПУМБ онлайн був краще ніж в додатку.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 17:27

  lara_08 написав:
  stuermer01 написав:
  vpchelko написав:stuermer01
Плюсую!
На большом экране всегда удобнее - еще особенно когда зрение не очень.

У веб-версії коли робиш переказ по реквізитах, то можна зручно мишею виділити та скопіювати реквізити, а не вбивати їх одним пальцем на малому екрані смартфону.

Це стосується не тільки ПУМБа, а й усіх банків, які вирішили відмовитися від веб-версії та залишити тільки додаток. Вони спростили життя собі, бо не треба витрачати гроші на підтримку веб-версії, але ускладнили життя клієнтам! Це дуже недалекоглядно. Якщо я раніше багато якими послугами користувався у веб-версії, то зараз у додаток заходжу тільки щоб переоформити депозит.

Їх можна виділити,скопіювати і в смартфоні, а от функціонал в веб-версії ПУМБ онлайн був краще ніж в додатку.

Можна, але це тільки для підлітків краще, ніж мишею на компі!
stuermer01
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