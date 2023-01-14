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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:40
Як то кажуть "Як зробити людину нещасну людину щасливою? Додати якийсь тягар, а потім його відмінити". Отже до чого це я - хочеться написати щось позитивне, але ж хронологія подій повертає до початкового "жарту".
Але до суті. Зник шаблон по одному із комунальних підприємств. Перевіряв пару днів - нічого не змінилося. Додаток запропонував сфотографувати квитанцію і надіслати для внесення. Позавчора надіслав, а вчора ввечері (у неробочий час - щось у лісі здохло або ж спеціально затримку відправки налаштували) відповіли, що компанія додана. Перевірив і вона не просто додана, а ще й кожна з чотирьох послуг по ній окремо і це супер адже постачальник руками переносити кошти між послугами дуже-дуже не хотів. А правити призначення платежу тут не можна
Що ж, банк може працювати швидко. Жаль, що не завжди
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nickvp
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:09
Це,збіг обставин, в основному- криворукі.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:20
AndriyQ написав:
Особисто мені зручно користуватися веб весією банкінгу на великому екрані. А як бути людям з кнопковими телефонами? Про них банк подумав?
Абсолютно згоден!👍
В мене на смартфоні старий Андроїд, та вхід у додаток тільки можливий після збросу паролю кожен раз та вводу номера картки та cvv.
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stuermer01
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:36
stuermer01
Плюсую!
На большом экране всегда удобнее - еще особенно когда зрение не очень.
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vpchelko
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:52
stuermer01 написав:
В мене на смартфоні старий Андроїд, та вхід у додаток тільки можливий після збросу паролю кожен раз та вводу номера картки та cvv.
Модний пін для застосунку не допомагає?
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Додано: Суб 14 січ, 2023 14:18
vpchelko написав:stuermer01
Плюсую!
На большом экране всегда удобнее - еще особенно когда зрение не очень.
У веб-версії коли робиш переказ по реквізитах, то можна зручно мишею виділити та скопіювати реквізити, а не вбивати їх одним пальцем на малому екрані смартфону.
Це стосується не тільки ПУМБа, а й усіх банків, які вирішили відмовитися від веб-версії та залишити тільки додаток. Вони спростили життя собі, бо не треба витрачати гроші на підтримку веб-версії, але ускладнили життя клієнтам! Це дуже недалекоглядно. Якщо я раніше багато якими послугами користувався у веб-версії, то зараз у додаток заходжу тільки щоб переоформити депозит.
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stuermer01
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Додано: Суб 14 січ, 2023 15:34
stuermer01 написав: vpchelko написав:stuermer01
Плюсую!
На большом экране всегда удобнее - еще особенно когда зрение не очень.
У веб-версії коли робиш переказ по реквізитах, то можна зручно мишею виділити та скопіювати реквізити, а не вбивати їх одним пальцем на малому екрані смартфону.
Це стосується не тільки ПУМБа, а й усіх банків, які вирішили відмовитися від веб-версії та залишити тільки додаток. Вони спростили життя собі, бо не треба витрачати гроші на підтримку веб-версії, але ускладнили життя клієнтам! Це дуже недалекоглядно. Якщо я раніше багато якими послугами користувався у веб-версії, то зараз у додаток заходжу тільки щоб переоформити депозит.
Їх можна виділити,скопіювати і в смартфоні, а от функціонал в веб-версії ПУМБ онлайн був краще ніж в додатку.
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lara_08
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Додано: Суб 14 січ, 2023 17:27
lara_08 написав: stuermer01 написав: vpchelko написав:stuermer01
Плюсую!
На большом экране всегда удобнее - еще особенно когда зрение не очень.
У веб-версії коли робиш переказ по реквізитах, то можна зручно мишею виділити та скопіювати реквізити, а не вбивати їх одним пальцем на малому екрані смартфону.
Це стосується не тільки ПУМБа, а й усіх банків, які вирішили відмовитися від веб-версії та залишити тільки додаток. Вони спростили життя собі, бо не треба витрачати гроші на підтримку веб-версії, але ускладнили життя клієнтам! Це дуже недалекоглядно. Якщо я раніше багато якими послугами користувався у веб-версії, то зараз у додаток заходжу тільки щоб переоформити депозит.
Їх можна виділити,скопіювати і в смартфоні, а от функціонал в веб-версії ПУМБ онлайн був краще ніж в додатку.
Можна, але це тільки для підлітків краще, ніж мишею на компі!
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stuermer01
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Додано: Суб 14 січ, 2023 21:39
Навеяло- какие базы, какие компьютеры,
Вот подшил в папочку и вса есть, и удобно!
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