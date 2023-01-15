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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 350351352353

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 14:25

  otshelnick1 написав:До представника Pumb:
В додатку відсутня функція повторення платежу, наскільки я зрозумів. Додайте по можливості

Там і виписки не можна зробити по карткам, раніше можна було але тільки за місяць!
А навіть якщо зроблять, то навіщо виписку зберігати спочатку на смартфоні а потім переносити на комп'ютер?? Я же не на смартфоні PDF виписки зберігаю.
А якщо будуть надсилати по e-mail, як у інших банках, то навіщо по e-mail фінансову інформацію пересилати??
stuermer01
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:16

Re: ПУМБ

otshelnick1 написав:До представника Pumb:
В додатку відсутня функція повторення платежу, наскільки я зрозумів. Додайте по можливості
Платежі/історія є можливість повторити.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 18:18

Re: ПУМБ

  Aps написав:Платежі/історія є можливість повторити
там чомусь відображається лише поповнення мобільного, перекази на інші карти - ні
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 22:48

Где-то год не платил коммуналку в ПУМБ (гадость редкая, даже в Спортбанке намного красивее реализовано).
Но кешбэк привлек. Попробовал. И вот на что обратил внимание.

Есть три адреса. По первым двум есть (сохранилась с прошлого раза) плата за доставку (распределение) газа. По третьему такой строчки нет. ОК, пытаюсь добавить. 5 попыток (я настойчивый) - и все время не дает добавить, что-то не нравится в написании адреса. Я уже и копировал из других (имеющихся) услуг. Никак.

Что это вообще за фигня и как это можно победить? Можно, конечно, плюнуть и заплатить в другом месте, но меня просто заело: неужели нельзя победить?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 22:51

Re: ПУМБ

  Искатель написав:Что это вообще за фигня и как это можно победить? Можно, конечно, плюнуть и заплатить в другом месте, но меня просто заело: неужели нельзя победить?

я прописку доставки газа добивался полгода , не все так там однозначно.
кешбек идет за чей то счет.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 22:52

  Goodman написав:
  Искатель написав:Что это вообще за фигня и как это можно победить? Можно, конечно, плюнуть и заплатить в другом месте, но меня просто заело: неужели нельзя победить?

я прописку доставки газа добивался полгода , не все так там однозначно.
кешбек идет за чей то счет.

Так по двум адресам есть!А по третьему - нет. В чем причина? Причем выдает ошибку именно в поле ввода адреса.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:05

Re: ПУМБ

  Искатель написав:Так по двум адресам есть!А по третьему - нет. В чем причина? Причем выдает ошибку именно в поле ввода адреса.

так криво подтянули адреса.
у нас после того, как перешла субсидия в ведение Пенс Фонда,
всех соискателей, которие обращались , обязали в цнапе менять штамп прописки
со старих названий, на новие. толпи людей для ничего.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:21

Re: ПУМБ

а пумб теперь всегда при входе в приложение после ввода пароля требует ввести код из смс?
siem4020
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 00:01

  Искатель написав:
  Goodman написав:
  Искатель написав:Что это вообще за фигня и как это можно победить? Можно, конечно, плюнуть и заплатить в другом месте, но меня просто заело: неужели нельзя победить?

я прописку доставки газа добивался полгода , не все так там однозначно.
кешбек идет за чей то счет.

Так по двум адресам есть!А по третьему - нет. В чем причина? Причем выдает ошибку именно в поле ввода адреса.

Може там треба декомунізовано чи навпаки, комуністичну адресу вводити?
  siem4020 написав:а пумб теперь всегда при входе в приложение после ввода пароля требует ввести код из смс?

При вході з відбитком не вимагає. Вам зручніше з паролем? Телефон рутований?
klug
 
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