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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 січ, 2023 14:25
otshelnick1 написав:
До представника Pumb:
В додатку відсутня функція повторення платежу, наскільки я зрозумів. Додайте по можливості
Там і виписки не можна зробити по карткам, раніше можна було але тільки за місяць!
А навіть якщо зроблять, то навіщо виписку зберігати спочатку на смартфоні а потім переносити на комп'ютер?? Я же не на смартфоні PDF виписки зберігаю.
А якщо будуть надсилати по e-mail, як у інших банках, то навіщо по e-mail фінансову інформацію пересилати??
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stuermer01
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Додано: Нед 15 січ, 2023 15:16
otshelnick1 написав:До представника Pumb:
В додатку відсутня функція повторення платежу, наскільки я зрозумів. Додайте по можливості
Платежі/історія є можливість повторити.
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Aps
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Додано: Нед 15 січ, 2023 18:18
Aps написав:
Платежі/історія є можливість повторити
там чомусь відображається лише поповнення мобільного, перекази на інші карти - ні
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otshelnick1
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Додано: Нед 15 січ, 2023 22:48
Где-то год не платил коммуналку в ПУМБ (гадость редкая, даже в Спортбанке намного красивее реализовано).
Но кешбэк привлек. Попробовал. И вот на что обратил внимание.
Есть три адреса. По первым двум есть (сохранилась с прошлого раза) плата за доставку (распределение) газа. По третьему такой строчки нет. ОК, пытаюсь добавить. 5 попыток (я настойчивый) - и все время не дает добавить, что-то не нравится в написании адреса. Я уже и копировал из других (имеющихся) услуг. Никак.
Что это вообще за фигня и как это можно победить? Можно, конечно, плюнуть и заплатить в другом месте, но меня просто заело: неужели нельзя победить?
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Искатель
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Додано: Нед 15 січ, 2023 22:51
Искатель написав:
Что это вообще за фигня и как это можно победить? Можно, конечно, плюнуть и заплатить в другом месте, но меня просто заело: неужели нельзя победить?
я прописку доставки газа добивался полгода , не все так там однозначно.
кешбек идет за чей то счет.
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Goodman
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Додано: Нед 15 січ, 2023 22:52
Goodman написав: Искатель написав:
Что это вообще за фигня и как это можно победить? Можно, конечно, плюнуть и заплатить в другом месте, но меня просто заело: неужели нельзя победить?
я прописку доставки газа добивался полгода , не все так там однозначно.
кешбек идет за чей то счет.
Так по двум адресам есть!А по третьему - нет. В чем причина? Причем выдает ошибку именно в поле ввода адреса.
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Искатель
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Додано: Нед 15 січ, 2023 23:05
Искатель написав:
Так по двум адресам есть!А по третьему - нет. В чем причина? Причем выдает ошибку именно в поле ввода адреса.
так криво подтянули адреса.
у нас после того, как перешла субсидия в ведение Пенс Фонда,
всех соискателей, которие обращались , обязали в цнапе менять штамп прописки
со старих названий, на новие. толпи людей для ничего.
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Goodman
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Додано: Нед 15 січ, 2023 23:21
а пумб теперь всегда при входе в приложение после ввода пароля требует ввести код из смс?
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siem4020
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Додано: Пон 16 січ, 2023 00:01
Искатель написав: Goodman написав: Искатель написав:
Что это вообще за фигня и как это можно победить? Можно, конечно, плюнуть и заплатить в другом месте, но меня просто заело: неужели нельзя победить?
я прописку доставки газа добивался полгода , не все так там однозначно.
кешбек идет за чей то счет.
Так по двум адресам есть!А по третьему - нет. В чем причина? Причем выдает ошибку именно в поле ввода адреса.
Може там треба декомунізовано чи навпаки, комуністичну адресу вводити?
siem4020 написав:
а пумб теперь всегда при входе в приложение после ввода пароля требует ввести код из смс?
При вході з відбитком не вимагає. Вам зручніше з паролем? Телефон рутований?
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klug
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Додано: Пон 16 січ, 2023 04:39
klug написав:
Телефон рутований?
нет
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