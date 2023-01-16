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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 січ, 2023 07:24
klug написав:
Може там треба декомунізовано чи навпаки, комуністичну адресу вводити?
Справа в тому, що я вводжу адресу так, як у рахунку з місцевого облгазу. Там вже "декомунізована"
По-друге, на цю адресу вже є послуги у ПУМБ. Просто не дає чомусь добавити цю (до речі, вона вже була, але кудись зникла, бо більше року не користувався ПУМБ для оплати комунальних).
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Додано: Пон 16 січ, 2023 07:46
Я теж не міг сплатити доставку, адреса не підходить , помилка. Створив нову адресу і там підтягнулась доставка. Більшість плачу з однієї, а доставку з іншої адреси. Одне і те само домогосподарство.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 08:15
Искатель написав: klug написав:
Може там треба декомунізовано чи навпаки, комуністичну адресу вводити?
Справа в тому, що я вводжу адресу так, як у рахунку з місцевого облгазу. Там вже "декомунізована"
По-друге, на цю адресу вже є послуги у ПУМБ. Просто не дає чомусь добавити цю (до речі, вона вже була, але кудись зникла, бо більше року не користувався ПУМБ для оплати комунальних).
Взагалі нічого не значить. Це ПУМБа - тут треба пробувати усі варіанти.
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