RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 351352353354

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 07:24

  klug написав:Може там треба декомунізовано чи навпаки, комуністичну адресу вводити?

Справа в тому, що я вводжу адресу так, як у рахунку з місцевого облгазу. Там вже "декомунізована" :) По-друге, на цю адресу вже є послуги у ПУМБ. Просто не дає чомусь добавити цю (до речі, вона вже була, але кудись зникла, бо більше року не користувався ПУМБ для оплати комунальних).
Искатель
 
Повідомлень: 5710
З нами з: 22.02.16
Подякував: 899 раз.
Подякували: 4655 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 07:46

Re: ПУМБ

Я теж не міг сплатити доставку, адреса не підходить , помилка. Створив нову адресу і там підтягнулась доставка. Більшість плачу з однієї, а доставку з іншої адреси. Одне і те само домогосподарство.
lel
 
Повідомлень: 3274
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 08:15

  Искатель написав:
  klug написав:Може там треба декомунізовано чи навпаки, комуністичну адресу вводити?

Справа в тому, що я вводжу адресу так, як у рахунку з місцевого облгазу. Там вже "декомунізована" :) По-друге, на цю адресу вже є послуги у ПУМБ. Просто не дає чомусь добавити цю (до речі, вона вже була, але кудись зникла, бо більше року не користувався ПУМБ для оплати комунальних).

Взагалі нічого не значить. Це ПУМБа - тут треба пробувати усі варіанти.
klug
 
Повідомлень: 7876
З нами з: 18.08.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 351352353354
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3533)
16.01.2023 08:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.