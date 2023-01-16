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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 січ, 2023 07:24
klug написав:
Може там треба декомунізовано чи навпаки, комуністичну адресу вводити?
Справа в тому, що я вводжу адресу так, як у рахунку з місцевого облгазу. Там вже "декомунізована"
По-друге, на цю адресу вже є послуги у ПУМБ. Просто не дає чомусь добавити цю (до речі, вона вже була, але кудись зникла, бо більше року не користувався ПУМБ для оплати комунальних).
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Додано: Пон 16 січ, 2023 07:46
Я теж не міг сплатити доставку, адреса не підходить , помилка. Створив нову адресу і там підтягнулась доставка. Більшість плачу з однієї, а доставку з іншої адреси. Одне і те само домогосподарство.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 08:15
Искатель написав: klug написав:
Може там треба декомунізовано чи навпаки, комуністичну адресу вводити?
Справа в тому, що я вводжу адресу так, як у рахунку з місцевого облгазу. Там вже "декомунізована"
По-друге, на цю адресу вже є послуги у ПУМБ. Просто не дає чомусь добавити цю (до речі, вона вже була, але кудись зникла, бо більше року не користувався ПУМБ для оплати комунальних).
Взагалі нічого не значить. Це ПУМБа - тут треба пробувати усі варіанти.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 11:47
siem4020 написав:
а пумб теперь всегда при входе в приложение после ввода пароля требует ввести код из смс?
У меня требует ввести только пароль. Отпечатка пальцев у меня на смартфоне нет.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 16:22
otshelnick1 написав:
До представника Pumb:
В додатку відсутня функція повторення платежу, наскільки я зрозумів. Додайте по можливості
Вітаємо! Ми намагаємося постійно оновлювати функціонал додатку. Дякуємо, що звертаєте нашу увагу на те, як ще покращити його роботу.
Наразі є можливість створення шаблону необхідного Вам платежу, а також підключити автоплатежі.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 16:24
siem4020 написав:
а пумб теперь всегда при входе в приложение после ввода пароля требует ввести код из смс?
Вітаємо, ні! Код з СМС потрібно вводити при першому вході на свою сторінку (або якщо Ви змінили користувача). При подальших входах достатньо скористатися біометрією чи ввести пароль.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 16:29
Искатель написав:
Есть три адреса. По первым двум есть (сохранилась с прошлого раза) плата за доставку (распределение) газа. По третьему такой строчки нет. ОК, пытаюсь добавить. 5 попыток (я настойчивый) - и все время не дает добавить, что-то не нравится в написании адреса. Я уже и копировал из других (имеющихся) услуг. Никак.
Вітаємо! Спробуйте, будь ласка, перевстановити додаток / оновити його до останньої версії. Якщо це не допоможе, напишіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення адресу та послугу, які не добавляються.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 18:19
PUMB написав: siem4020 написав:
а пумб теперь всегда при входе в приложение после ввода пароля требует ввести код из смс?
Вітаємо, ні! Код з СМС потрібно вводити при першому вході на свою сторінку (або якщо Ви змінили користувача). При подальших входах достатньо скористатися біометрією чи ввести пароль.
у меня требует СМС-пароль при КАЖДОМ входе
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Додано: Пон 16 січ, 2023 18:47
У меня только код надо ввести, рад бы был, если бы смс приходило для безопасности, но банк экономит(((
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