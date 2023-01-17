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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 січ, 2023 11:48
с Января плюнул на 2% за свои и плачу ТАСом 1% чистыми за кредитные
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cohan
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Додано: Вів 17 січ, 2023 12:05
cohan написав:
с Января плюнул на 2% за свои и плачу ТАСом 1% чистыми за кредитные
Розумна рiч. Втiм на жаль по нашому мiсту перелiк постачальникiв комунальних послуг у Тасi дуже бiдний. Тому особисто я балансую мiж ними та Пумбою
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Alien
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Додано: Сер 18 січ, 2023 00:13
Так нема ж кешбеку у додатку Тасі за комунальні?..
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arkavs
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