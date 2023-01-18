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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 січ, 2023 11:48
Re: ПУМБ
с Января плюнул на 2% за свои и плачу ТАСом 1% чистыми за кредитные
Додано: Вів 17 січ, 2023 12:05
Додано: Сер 18 січ, 2023 00:13
Re: ПУМБ
Так нема ж кешбеку у додатку Тасі за комунальні?..
Додано: Сер 18 січ, 2023 01:34
Додано: Сер 18 січ, 2023 22:46
Re: ПУМБ
Прислали нові ускладнені завлєкалки на 95грн кешбеку
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