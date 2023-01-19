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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 352353354355

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:48

Re: ПУМБ

с Января плюнул на 2% за свои и плачу ТАСом 1% чистыми за кредитные
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:05

  cohan написав:с Января плюнул на 2% за свои и плачу ТАСом 1% чистыми за кредитные

Розумна рiч. Втiм на жаль по нашому мiсту перелiк постачальникiв комунальних послуг у Тасi дуже бiдний. Тому особисто я балансую мiж ними та Пумбою
Alien
 
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2
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 00:13

Re: ПУМБ

Так нема ж кешбеку у додатку Тасі за комунальні?..
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 01:34

  arkavs написав:Так нема ж кешбеку у додатку Тасі за комунальні?..

Якщо заплатити ПУМБою, то немає, а якщо заплатити VeryCard, то є. Хрю!
klug
 
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3
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 22:46

Re: ПУМБ

Прислали нові ускладнені завлєкалки на 95грн кешбеку
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 11:07

wolt450
Тоже пришло 95.
Чтоб осталось нужно пополнить дебитку на 1К и сделать 5 трат по 50 до 31.01.
ВIВ
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