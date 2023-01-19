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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 січ, 2023 11:48
с Января плюнул на 2% за свои и плачу ТАСом 1% чистыми за кредитные
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cohan
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Додано: Вів 17 січ, 2023 12:05
cohan написав:
с Января плюнул на 2% за свои и плачу ТАСом 1% чистыми за кредитные
Розумна рiч. Втiм на жаль по нашому мiсту перелiк постачальникiв комунальних послуг у Тасi дуже бiдний. Тому особисто я балансую мiж ними та Пумбою
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Alien
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Додано: Сер 18 січ, 2023 00:13
Так нема ж кешбеку у додатку Тасі за комунальні?..
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arkavs
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Додано: Сер 18 січ, 2023 01:34
arkavs написав:
Так нема ж кешбеку у додатку Тасі за комунальні?..
Якщо заплатити ПУМБою, то немає, а якщо заплатити VeryCard, то є. Хрю!
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klug
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Додано: Сер 18 січ, 2023 22:46
Прислали нові ускладнені завлєкалки на 95грн кешбеку
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wolt450
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Додано: Чет 19 січ, 2023 11:07
wolt450
Тоже пришло 95.
Чтоб осталось нужно пополнить дебитку на 1К и сделать 5 трат по 50 до 31.01.
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ВIВ
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Додано: Чет 19 січ, 2023 12:35
ВIВ написав:wolt450
Тоже пришло 95.
Чтоб осталось нужно пополнить дебитку на 1К и сделать 5 трат по 50 до 31.01.
Ну шоо: банани, яблочки, 2 хлібчика, 8 яєць, 3 пачки печіва -- мені на 5 чеків, пліііз
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Amethyst
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Додано: Чет 19 січ, 2023 12:51
Amethyst написав: ВIВ написав:wolt450
Тоже пришло 95.
Чтоб осталось нужно пополнить дебитку на 1К и сделать 5 трат по 50 до 31.01.
Ну шоо: банани, яблочки, 2 хлібчика, 8 яєць, 3 пачки печіва -- мені на 5 чеків, пліііз
Ваша схема не зовсім робоча. Аджемета не тільки взяти участь а ще й вивести кеш. Тому требаа буде ще щось докупляти гривень на 200-250. Бо у Пумба продукти йдуть під 1% за свої. Отже щоб добити до 100 для виведення треба щоб ті 5 покупок були сумарно 500+. Звичайно якщо не було раніше накопичено трохи кешу (хоча таким пумба скоріш за усе цю акцію не пропонувала).
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Alien
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Додано: Чет 19 січ, 2023 13:09
ВIВ написав:
Тоже пришло 95.
Чтоб осталось нужно пополнить дебитку на 1К и сделать 5 трат по 50 до 31.01.
Эти персональные предложения куда приходят? Кому не пришло, тем "кина не будет"?
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flysoulfly
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Додано: Чет 19 січ, 2023 13:20
У Пумба в MasterCard більше серебряные балы начисляются по ВсеКарта/ВсеМожу?
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lloydbanksua
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