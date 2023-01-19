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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:23
lloydbanksua написав:
У Пумба в MasterCard більше серебряные балы начисляются по ВсеКарта/ВсеМожу?
да
и золотые по Платине ( 100 грн)
единственный сейчас 0,5% грязными на все за кредитные
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Додано: Чет 19 січ, 2023 13:34
Alien написав: Amethyst написав: ВIВ написав:wolt450
Тоже пришло 95.
Чтоб осталось нужно пополнить дебитку на 1К и сделать 5 трат по 50 до 31.01.
Ну шоо: банани, яблочки, 2 хлібчика, 8 яєць, 3 пачки печіва -- мені на 5 чеків, пліііз
Ваша схема не зовсім робоча. Аджемета не тільки взяти участь а ще й вивести кеш. Тому требаа буде ще щось докупляти гривень на 200-250. Бо у Пумба продукти йдуть під 1% за свої. Отже щоб добити до 100 для виведення треба щоб ті 5 покупок були сумарно 500+. Звичайно якщо не було раніше накопичено трохи кешу (хоча таким пумба скоріш за усе цю акцію не пропонувала).
Згоден.
Тобто у гастрономі треба таритися по 100грн, у Епіку -- 67, а у Маке купити 5 гамбі окремими чеками.
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