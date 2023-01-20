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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 353354355356

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:23

  lloydbanksua написав:У Пумба в MasterCard більше серебряные балы начисляются по ВсеКарта/ВсеМожу?


да
и золотые по Платине ( 100 грн)
единственный сейчас 0,5% грязными на все за кредитные
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:34

  Alien написав:
  Amethyst написав:
  ВIВ написав:wolt450
Тоже пришло 95.
Чтоб осталось нужно пополнить дебитку на 1К и сделать 5 трат по 50 до 31.01.

Ну шоо: банани, яблочки, 2 хлібчика, 8 яєць, 3 пачки печіва -- мені на 5 чеків, пліііз

Ваша схема не зовсім робоча. Аджемета не тільки взяти участь а ще й вивести кеш. Тому требаа буде ще щось докупляти гривень на 200-250. Бо у Пумба продукти йдуть під 1% за свої. Отже щоб добити до 100 для виведення треба щоб ті 5 покупок були сумарно 500+. Звичайно якщо не було раніше накопичено трохи кешу (хоча таким пумба скоріш за усе цю акцію не пропонувала).

Згоден.
Тобто у гастрономі треба таритися по 100грн, у Епіку -- 67, а у Маке купити 5 гамбі окремими чеками.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:28

  klug написав:
  Искатель написав:
  klug написав:Може там треба декомунізовано чи навпаки, комуністичну адресу вводити?

Справа в тому, що я вводжу адресу так, як у рахунку з місцевого облгазу. Там вже "декомунізована" :) По-друге, на цю адресу вже є послуги у ПУМБ. Просто не дає чомусь добавити цю (до речі, вона вже була, але кудись зникла, бо більше року не користувався ПУМБ для оплати комунальних).

Взагалі нічого не значить. Це ПУМБа - тут треба пробувати усі варіанти.

Так. І я знайшов відповідь, чому не сприймало адресу. Можливо, це комусь ще допоможе. Додаток перевіряє довжину рядка.Якщо назва хоч трохи виходить за межі, які видно (тобто хоч на один символ більше), така адреса не сприймається. Прибрав кілька пробілів - і все пройшло. Дивно, але факт.
Можливо, комусь буде корисно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:22

  Искатель написав:Так. І я знайшов відповідь, чому не сприймало адресу. Можливо, це комусь ще допоможе. Додаток перевіряє довжину рядка.Якщо назва хоч трохи виходить за межі, які видно (тобто хоч на один символ більше), така адреса не сприймається. Прибрав кілька пробілів - і все пройшло. Дивно, але факт.
Можливо, комусь буде корисно.


Верикард и никаких рядков
...тестером работать
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:29

Re: ПУМБ

  cohan написав:Верикард и никаких рядков
У Тасi не дуже повний (а правильнiше сказати - дуже не повний) перелiк комунальникiв, яким можна заплатити. В цьому сенсi ПУМБа - набагато кращий.
Alien
 
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  #<1 ... 353354355356
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