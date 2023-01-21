Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 353354355356 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 42 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 6 2- Погане. Некомпетентне. 12% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 24% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 14 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 7 Всього голосів : 42 Додано: Чет 19 січ, 2023 13:23 lloydbanksua написав: У Пумба в MasterCard більше серебряные балы начисляются по ВсеКарта/ВсеМожу? У Пумба в MasterCard більше серебряные балы начисляются по ВсеКарта/ВсеМожу?



да

и золотые по Платине ( 100 грн)

единственный сейчас 0,5% грязными на все за кредитные даи золотые по Платине ( 100 грн)единственный сейчас 0,5% грязными на все за кредитные cohan

Повідомлень: 5020 З нами з: 27.09.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 414 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 січ, 2023 13:34 Alien написав: Amethyst написав: ВIВ написав: wolt450

Тоже пришло 95.

Чтоб осталось нужно пополнить дебитку на 1К и сделать 5 трат по 50 до 31.01. Тоже пришло 95.Чтоб осталось нужно пополнить дебитку на 1К и сделать 5 трат по 50 до 31.01.

Ну шоо: банани, яблочки, 2 хлібчика, 8 яєць, 3 пачки печіва -- мені на 5 чеків, пліііз Ну шоо: банани, яблочки, 2 хлібчика, 8 яєць, 3 пачки печіва -- мені на 5 чеків, пліііз

Ваша схема не зовсім робоча. Аджемета не тільки взяти участь а ще й вивести кеш. Тому требаа буде ще щось докупляти гривень на 200-250. Бо у Пумба продукти йдуть під 1% за свої. Отже щоб добити до 100 для виведення треба щоб ті 5 покупок були сумарно 500+. Звичайно якщо не було раніше накопичено трохи кешу (хоча таким пумба скоріш за усе цю акцію не пропонувала). Ваша схема не зовсім робоча. Аджемета не тільки взяти участь а ще й вивести кеш. Тому требаа буде ще щось докупляти гривень на 200-250. Бо у Пумба продукти йдуть під 1% за свої. Отже щоб добити до 100 для виведення треба щоб ті 5 покупок були сумарно 500+. Звичайно якщо не було раніше накопичено трохи кешу (хоча таким пумба скоріш за усе цю акцію не пропонувала).

Згоден.

Тобто у гастрономі треба таритися по 100грн, у Епіку -- 67, а у Маке купити 5 гамбі окремими чеками. Згоден.Тобто у гастрономі треба таритися по 100грн, у Епіку -- 67, а у Маке купити 5 гамбі окремими чеками. Amethyst

Повідомлень: 3503 З нами з: 05.05.21 Подякував: 225 раз. Подякували: 649 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:28 klug написав: Искатель написав: klug написав: Може там треба декомунізовано чи навпаки, комуністичну адресу вводити?

Може там треба декомунізовано чи навпаки, комуністичну адресу вводити?

Справа в тому, що я вводжу адресу так, як у рахунку з місцевого облгазу. Там вже "декомунізована" По-друге, на цю адресу вже є послуги у ПУМБ. Просто не дає чомусь добавити цю (до речі, вона вже була, але кудись зникла, бо більше року не користувався ПУМБ для оплати комунальних). Справа в тому, що я вводжу адресу так, як у рахунку з місцевого облгазу. Там вже "декомунізована"По-друге, на цю адресу вже є послуги у ПУМБ. Просто не дає чомусь добавити цю (до речі, вона вже була, але кудись зникла, бо більше року не користувався ПУМБ для оплати комунальних).

Взагалі нічого не значить. Це ПУМБа - тут треба пробувати усі варіанти. Взагалі нічого не значить. Це ПУМБа - тут треба пробувати усі варіанти.

Так. І я знайшов відповідь, чому не сприймало адресу. Можливо, це комусь ще допоможе. Додаток перевіряє довжину рядка.Якщо назва хоч трохи виходить за межі, які видно (тобто хоч на один символ більше), така адреса не сприймається. Прибрав кілька пробілів - і все пройшло. Дивно, але факт.

Можливо, комусь буде корисно. Так. І я знайшов відповідь, чому не сприймало адресу. Можливо, це комусь ще допоможе. Додаток перевіряє довжину рядка.Якщо назва хоч трохи виходить за межі, які видно (тобто хоч на один символ більше), така адреса не сприймається. Прибрав кілька пробілів - і все пройшло. Дивно, але факт.Можливо, комусь буде корисно. Искатель Повідомлень: 5714 З нами з: 22.02.16 Подякував: 899 раз. Подякували: 4655 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:22 Искатель написав: Так. І я знайшов відповідь, чому не сприймало адресу. Можливо, це комусь ще допоможе. Додаток перевіряє довжину рядка.Якщо назва хоч трохи виходить за межі, які видно (тобто хоч на один символ більше), така адреса не сприймається. Прибрав кілька пробілів - і все пройшло. Дивно, але факт.

Можливо, комусь буде корисно. Так. І я знайшов відповідь, чому не сприймало адресу. Можливо, це комусь ще допоможе. Додаток перевіряє довжину рядка.Якщо назва хоч трохи виходить за межі, які видно (тобто хоч на один символ більше), така адреса не сприймається. Прибрав кілька пробілів - і все пройшло. Дивно, але факт.Можливо, комусь буде корисно.



Верикард и никаких рядков

...тестером работать Верикард и никаких рядков...тестером работать cohan

Повідомлень: 5020 З нами з: 27.09.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:29 Re: ПУМБ cohan написав: Верикард и никаких рядков Верикард и никаких рядков У Тасi не дуже повний (а правильнiше сказати - дуже не повний) перелiк комунальникiв, яким можна заплатити. В цьому сенсi ПУМБа - набагато кращий. У Тасi не дуже повний (а правильнiше сказати - дуже не повний) перелiк комунальникiв, яким можна заплатити. В цьому сенсi ПУМБа - набагато кращий. Alien Повідомлень: 1202 З нами з: 12.01.20 Подякував: 41 раз. Подякували: 304 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 січ, 2023 09:21 Alien написав: cohan написав: Верикард и никаких рядков Верикард и никаких рядков У Тасi не дуже повний (а правильнiше сказати - дуже не повний) перелiк комунальникiв, яким можна заплатити. В цьому сенсi ПУМБа - набагато кращий. У Тасi не дуже повний (а правильнiше сказати - дуже не повний) перелiк комунальникiв, яким можна заплатити. В цьому сенсi ПУМБа - набагато кращий.

Я скажу больше: у Sportbank, как ни странно, даже намного лучше сейчас с коммуналем, чем у ПУМБа. Просто у ПУМБа у меня большой кредлимит, и некоторые платежи сделал через него (а в Спорте я весь кредлимит выбрал на коммуналку).



To Cohan: Насчет VeriCard... карта неплохая, но у меня уже Б5+Пудра есть, и я не уверен, что мне перенесут многострадальный кредлимит. Я скажу больше: у Sportbank, как ни странно, даже намного лучше сейчас с коммуналем, чем у ПУМБа. Просто у ПУМБа у меня большой кредлимит, и некоторые платежи сделал через него (а в Спорте я весь кредлимит выбрал на коммуналку).: Насчет VeriCard... карта неплохая, но у меня уже Б5+Пудра есть, и я не уверен, что мне перенесут многострадальный кредлимит. Искатель Повідомлень: 5714 З нами з: 22.02.16 Подякував: 899 раз. Подякували: 4655 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 січ, 2023 10:34 Искатель написав: Я скажу больше: у Sportbank, как ни странно, даже намного лучше сейчас с коммуналем, чем у ПУМБа. Я скажу больше: у Sportbank, как ни странно, даже намного лучше сейчас с коммуналем, чем у ПУМБа.

Ну це і не дивно - спорт на відміну від пумби який "ліпить" спільний комуналь з пейхабом, пішов іншим шляхом і використовує готовий функціонал портмоне. Дійшло до того що коли була потрібна реальна квитанція про оплату (а не та порнографія яку видає додаток спорта) то мені гарячка спорта запропонувала звернутись... безпосередньо до підтримки портмоне. На моє питання як стороння організація з якою я не мав стосунків може надати мені квитанцію - відповіли: "дадуть бо ми їх партнери". А справді - пара листів підтримці портмоне - і нормальна квитанція у мене. Переписка зайняла не більше часу як спілкування з підтримкою спорта.

Втім мушу визнати що і у пумби комуналь вже на достатньо гарному рівні - і вносять нових постачальників вже швидше, і глюків все менше. Дещо дратує що шаблони постійно кудись зникають - втім вже призвичаївся відносно швидко їх відновлювати. Ще б з кредитні кешбек хоча б зробили на рівні дебетки - взігалі був би шикардос. Втім це лише мрії Ну це і не дивно - спорт на відміну від пумби який "ліпить" спільний комуналь з пейхабом, пішов іншим шляхом і використовує готовий функціонал портмоне. Дійшло до того що коли була потрібна реальна квитанція про оплату (а не та порнографія яку видає додаток спорта) то мені гарячка спорта запропонувала звернутись... безпосередньо до підтримки портмоне. На моє питання як стороння організація з якою я не мав стосунків може надати мені квитанцію - відповіли: "дадуть бо ми їх партнери". А справді - пара листів підтримці портмоне - і нормальна квитанція у мене. Переписка зайняла не більше часу як спілкування з підтримкою спорта.Втім мушу визнати що і у пумби комуналь вже на достатньо гарному рівні - і вносять нових постачальників вже швидше, і глюків все менше. Дещо дратує що шаблони постійно кудись зникають - втім вже призвичаївся відносно швидко їх відновлювати. Ще б з кредитні кешбек хоча б зробили на рівні дебетки - взігалі був би шикардос. Втім це лише мрії Alien Повідомлень: 1202 З нами з: 12.01.20 Подякував: 41 раз. Подякували: 304 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 353354355356 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: M-Audio і 1 гістьМодератори: Ірина_