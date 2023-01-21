Додано: Суб 21 січ, 2023 10:34

Искатель написав: Я скажу больше: у Sportbank, как ни странно, даже намного лучше сейчас с коммуналем, чем у ПУМБа. Я скажу больше: у Sportbank, как ни странно, даже намного лучше сейчас с коммуналем, чем у ПУМБа.

Ну це і не дивно - спорт на відміну від пумби який "ліпить" спільний комуналь з пейхабом, пішов іншим шляхом і використовує готовий функціонал портмоне. Дійшло до того що коли була потрібна реальна квитанція про оплату (а не та порнографія яку видає додаток спорта) то мені гарячка спорта запропонувала звернутись... безпосередньо до підтримки портмоне. На моє питання як стороння організація з якою я не мав стосунків може надати мені квитанцію - відповіли: "дадуть бо ми їх партнери". А справді - пара листів підтримці портмоне - і нормальна квитанція у мене. Переписка зайняла не більше часу як спілкування з підтримкою спорта.Втім мушу визнати що і у пумби комуналь вже на достатньо гарному рівні - і вносять нових постачальників вже швидше, і глюків все менше. Дещо дратує що шаблони постійно кудись зникають - втім вже призвичаївся відносно швидко їх відновлювати. Ще б з кредитні кешбек хоча б зробили на рівні дебетки - взігалі був би шикардос. Втім це лише мрії