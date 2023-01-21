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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 354355356357 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 42 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 6 2- Погане. Некомпетентне. 12% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 24% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 14 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 7 Всього голосів : 42 Додано: Суб 21 січ, 2023 21:37 Alien написав: Amethyst написав: Прораб написав: Тобто замість цього комуналь заплатити и отримати за 2% не пройде? Тобто замість цього комуналь заплатити и отримати за 2% не пройде?

Та чооо, підійде, мабуть... Там зразу після 1ї ж оплати відобразить виконання умови якщо що. Спробуйте, 50грн на Ясно -- безвідмовний варіант Та чооо, підійде, мабуть... Там зразу після 1ї ж оплати відобразить виконання умови якщо що. Спробуйте, 50грн на Ясно -- безвідмовний варіант

Не підійде. Читайте уважно умови акції: 4. Після поповнення «всеКАРТА», для виконання умов Акції, не забудьте до 31.01.2023 зробити нею 5 оплат від 50 грн кожна.

Під оплатами мається на увазі проведення розрахунків за товари або послуги (включаючи оплати в Інтернеті), але крім переказів та оплат у мобільному додатку ПУМБ Online Не підійде. Читайте уважно умови акції:

Ууу, йоо. А де це? У мене в смарті немає такого

А ще і послідовність: спочатку поповнити на 1000, а тільки потім витратити -- обов'язкова?

Агаа, знайшов. В пуші є посилання на Умови

https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... eshbe#info



ПС. Але я б все одно спробував би комуналку. Мало що там було у Мумби на умі Ууу, йоо. А де це? У мене в смарті немає такогоА ще і послідовність: спочатку поповнити на 1000, а тільки потім витратити -- обов'язкова?Агаа, знайшов. В пуші є посилання на УмовиПС. Але я б все одно спробував би комуналку. Мало що там було у Мумби на умі Amethyst

Повідомлень: 3509 З нами з: 05.05.21 Подякував: 225 раз. Подякували: 649 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата #<1 ... 354355356357 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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