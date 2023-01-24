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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 354355356357

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 21:37

  Alien написав:
  Amethyst написав:
  Прораб написав:Тобто замість цього комуналь заплатити и отримати за 2% не пройде?

Та чооо, підійде, мабуть... Там зразу після 1ї ж оплати відобразить виконання умови якщо що. Спробуйте, 50грн на Ясно -- безвідмовний варіант :wink:

Не підійде. Читайте уважно умови акції:
4. Після поповнення «всеКАРТА», для виконання умов Акції, не забудьте до 31.01.2023 зробити нею 5 оплат від 50 грн кожна.
Під оплатами мається на увазі проведення розрахунків за товари або послуги (включаючи оплати в Інтернеті), але крім переказів та оплат у мобільному додатку ПУМБ Online

Ууу, йоо. А де це? У мене в смарті немає такого :(
А ще і послідовність: спочатку поповнити на 1000, а тільки потім витратити -- обов'язкова?
Агаа, знайшов. В пуші є посилання на Умови
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... eshbe#info

ПС. Але я б все одно спробував би комуналку. Мало що там було у Мумби на умі :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 19:27

Re: ПУМБ

так шо тут с конвертами: скрытая комис за обналичку по тарифам ОТП (1%)?
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 19:37

  cohan написав:так шо тут с конвертами: скрытая комис за обналичку по тарифам ОТП (1%)?

Та ні звичайно. Людина а ж написала що відбувся збій і згодом коміс повернули. По тарифам по фізичній картці комісу нема. По віртуалці є. Фізичну оформлюють протягом кількох хвилин
Alien
 
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  #<1 ... 354355356357
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