Alien написав:
Не підійде. Читайте уважно умови акції:4. Після поповнення «всеКАРТА», для виконання умов Акції, не забудьте до 31.01.2023 зробити нею 5 оплат від 50 грн кожна.
Під оплатами мається на увазі проведення розрахунків за товари або послуги (включаючи оплати в Інтернеті), але крім переказів та оплат у мобільному додатку ПУМБ Online
Ууу, йоо. А де це? У мене в смарті немає такого
А ще і послідовність: спочатку поповнити на 1000, а тільки потім витратити -- обов'язкова?
Агаа, знайшов. В пуші є посилання на Умови
ПС. Але я б все одно спробував би комуналку. Мало що там було у Мумби на умі