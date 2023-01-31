ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 січ, 2023 21:37
Alien написав: Amethyst написав: Прораб написав:
Тобто замість цього комуналь заплатити и отримати за 2% не пройде?
Та чооо, підійде, мабуть... Там зразу після 1ї ж оплати відобразить виконання умови якщо що. Спробуйте, 50грн на Ясно -- безвідмовний варіант
Не підійде. Читайте уважно умови акції:
4. Після поповнення «всеКАРТА», для виконання умов Акції, не забудьте до 31.01.2023 зробити нею 5 оплат від 50 грн кожна.
Під оплатами мається на увазі проведення розрахунків за товари або послуги (включаючи оплати в Інтернеті), але крім переказів та оплат у мобільному додатку ПУМБ Online
Ууу, йоо. А де це? У мене в смарті немає такого
А ще і послідовність: спочатку поповнити на 1000, а тільки потім витратити -- обов'язкова?
Агаа, знайшов. В пуші є посилання на Умови
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... eshbe#info
ПС. Але я б все одно спробував би комуналку. Мало що там було у Мумби на умі
Amethyst
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Додано: Вів 24 січ, 2023 19:27
так шо тут с конвертами: скрытая комис за обналичку по тарифам ОТП (1%)?
cohan
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Додано: Вів 24 січ, 2023 19:37
cohan написав:
так шо тут с конвертами: скрытая комис за обналичку по тарифам ОТП (1%)?
Та ні звичайно. Людина а ж написала що відбувся збій і згодом коміс повернули. По тарифам по фізичній картці комісу нема. По віртуалці є. Фізичну оформлюють протягом кількох хвилин
Alien
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Додано: Чет 26 січ, 2023 20:00
Alien написав:
У спорта - як комуналка проходила оплата за водафон - правда треба було знайти "правильной" шаблон.
Як знайти такий правильний шаблон?
V2
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Додано: Чет 26 січ, 2023 20:08
V2 написав: Alien написав:
У спорта - як комуналка проходила оплата за водафон - правда треба було знайти "правильной" шаблон.
Як знайти такий правильний шаблон?
Ймовiрно що через пошук по назві, потім через тест на 1 грн. ну а далі вже використовувати
Alien
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Додано: Вів 31 січ, 2023 20:53
Добрий вечір! Підкажіть, як ПУМБ віддає валюту з конвертаційних - замовляти потрібно чи якщо в касі є? Нові чи як вийде? Сума 1-2к. Київ
Mutabor
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Додано: Вів 31 січ, 2023 23:08
Mutabor написав:
Добрий вечір! Підкажіть, як ПУМБ віддає валюту з конвертаційних - замовляти потрібно чи якщо в касі є? Нові чи як вийде? Сума 1-2к. Київ
Тиждень два назад - віддають, що є в касі. Замовляти не потрібно. Краще ідіть у відділення в центрі де немає пенсів.
Maxwe11
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