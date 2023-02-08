Прораб написав:Тобто замість цього комуналь заплатити и отримати за 2% не пройде?
Та чооо, підійде, мабуть... Там зразу після 1ї ж оплати відобразить виконання умови якщо що. Спробуйте, 50грн на Ясно -- безвідмовний варіант
Не підійде. Читайте уважно умови акції:
4. Після поповнення «всеКАРТА», для виконання умов Акції, не забудьте до 31.01.2023 зробити нею 5 оплат від 50 грн кожна. Під оплатами мається на увазі проведення розрахунків за товари або послуги (включаючи оплати в Інтернеті), але крім переказів та оплат у мобільному додатку ПУМБ Online
Mutabor Я отримував кілька разів, але не за депозитом, просто з валютного рахунку зняти, що те ж саме. Іноді давали без замовлення 2700, просто повз йшов і заходив, питав. Але було і по замовленню. Дають більшу частину новими, але разом зі старими. Саме з ПУМБ треба бути дуже обережним через старі долари. Наприклад, мені вони дали одну з печаткою, 2 зі слідами, які потім ніде, навіть в банку, не взяли, тільки з комісією 12% вдалося позбавитися.
Хлопці та дівчата. А що у нас з online.pumb.ua корабель фсьо? Спробував зайти а пише пароль або код невірний... Так три рази поки не забанило "Обліковий запис заблоковано. Call-Center +38 044 290 7 290"
Я знаю що його раніше урізали і прикривали неактивним клієнтам. А я ще пару місяців тому заходив успішно.
root Ви який пароль вводили? Останнім часом застосунок вимагав змінити пароль доступу на 5тизначний числовий. Ось його й треба тепер вводити замість буквено-числового який раніше був у веб версії. Сам тричі ввів неправильно. Потім через робота розблоковував. Щойно спробував - все працює
Востаннє редагувалось Alien в Сер 08 лют, 2023 13:02, всього редагувалось 1 раз.