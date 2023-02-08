Alien
ах он воно що, знов все не для людей ))
Дяка за підказку, піду знов спробую.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лют, 2023 13:01
Alien
ах он воно що, знов все не для людей ))
Дяка за підказку, піду знов спробую.
Додано: Сер 08 лют, 2023 13:39
ПУМБа геть оскаженіла? То ж мав бути локальний ПІН. Рішення примусити користувачів змінити нормальний пароль для захисту "від усього світу" на 5-ти значний цифровий не може бути описано у жодних термінах, крім як заявами на звільнення усієї СБ банки.
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