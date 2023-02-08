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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 355356357358

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:01

Alien

ах он воно що, знов все не для людей :)))

Дяка за підказку, піду знов спробую.
root
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:39

  Alien написав:root Ви який пароль вводили? Останнім часом застосунок вимагав змінити пароль доступу на 5тизначний числовий. Ось його й треба тепер вводити замість буквено-числового який раніше був у веб версії. Сам тричі ввів неправильно. Потім через робота розблоковував. Щойно спробував - все працює

ПУМБа геть оскаженіла? То ж мав бути локальний ПІН. Рішення примусити користувачів змінити нормальний пароль для захисту "від усього світу" на 5-ти значний цифровий не може бути описано у жодних термінах, крім як заявами на звільнення усієї СБ банки.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:43

Та ладно, гадаю і премію хтось теж отримав за ці "новації" :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:07

ПУМБ з ВсеКарти дає виводити скільки на добу?

І що зараз каже їхній фінмон?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:35

  Alien написав:root ... застосунок вимагав змінити пароль доступу на 5тизначний числовий. Ось його й треба тепер вводити замість буквено-числового який раніше був у веб версії.


Ввів...
На екрані:

"Доступ до особистого кабінету ПУМБ-Онлайн можливий тільки у моб додатку"

Це вже остаточно веб-версія недоступна?
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:11

Re: ПУМБ

Vatsyk, розблокування доступу треба робити через мобільний застосунок, потім уже можна скористатися веб-версією, якщо Вам вона ще доступна.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:12

  Vatsyk написав:
  Alien написав:root ... застосунок вимагав змінити пароль доступу на 5тизначний числовий. Ось його й треба тепер вводити замість буквено-числового який раніше був у веб версії.


Ввів...
На екрані:

"Доступ до особистого кабінету ПУМБ-Онлайн можливий тільки у моб додатку"

Це вже остаточно веб-версія недоступна?

Схоже що так. Бо я сьогодні заходив - все працювало. Ви мабуть більше місяця не заходили до свого веб кабінету а таких пумба позбавляє право на його подальше використання
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:26

  Howl написав:Vatsyk, розблокування доступу треба робити через мобільний застосунок, потім уже можна скористатися веб-версією, якщо Вам вона ще доступна.


Так моб застосунком я користуюсь, доступ є. А у вебверсію з паролем на вхід до застосунку (як було сказано вище) - не пускає.
Vatsyk
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