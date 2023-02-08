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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лют, 2023 17:36
Re: ПУМБ
В веб-версии пишется, что карта в отделении банка уже. Никакого информирования не было, в приложении при нажатии на крутящуюся шестерёнку предлагает карту активировать.
Вроде как, верить веб-версии можно?
Додано: Сер 08 лют, 2023 17:56
Можно, а почему нет? После уведомления в приложении карта была в отделении, думаю и с вэб версией также.
Додано: Сер 08 лют, 2023 18:10
Re: ПУМБ
lloydbanksua, банк сейчас активно переходит с веб-версии на мобильную и неизвестно, что при этом в веб-версии может неправильно работать (например, карта "єПідтримка" в веб-версии не отображается). Не понятно отсутствие уведомления в приложении.
Додано: Сер 08 лют, 2023 18:13
Howl тогда только на горяку звонить и уточнять. Почему вам не пришел пуш в приложении - непонятно.
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