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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 356357358359

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 16:53

Vatsyk так, це вже остаточно, в мене теж так, лише через застосунок.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 17:36

Re: ПУМБ

  lloydbanksua написав:
  Howl написав:У мобільному застосунку відображається якось, якщо замовлена картка надішла у відділення банку?

Так, надходить Push повідомлення.
В веб-версии пишется, что карта в отделении банка уже. Никакого информирования не было, в приложении при нажатии на крутящуюся шестерёнку предлагает карту активировать.
Вроде как, верить веб-версии можно?
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 17:56

  Howl написав:
  lloydbanksua написав:
  Howl написав:У мобільному застосунку відображається якось, якщо замовлена картка надішла у відділення банку?

Так, надходить Push повідомлення.
В веб-версии пишется, что карта в отделении банка уже. Никакого информирования не было, в приложении при нажатии на крутящуюся шестерёнку предлагает карту активировать.
Вроде как, верить веб-версии можно?

Можно, а почему нет? После уведомления в приложении карта была в отделении, думаю и с вэб версией также.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:10

Re: ПУМБ

lloydbanksua, банк сейчас активно переходит с веб-версии на мобильную и неизвестно, что при этом в веб-версии может неправильно работать (например, карта "єПідтримка" в веб-версии не отображается). Не понятно отсутствие уведомления в приложении.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:13

Howl тогда только на горяку звонить и уточнять. Почему вам не пришел пуш в приложении - непонятно.
lloydbanksua
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