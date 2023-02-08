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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лют, 2023 16:53
Vatsyk так, це вже остаточно, в мене теж так, лише через застосунок.
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melkh
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Додано: Сер 08 лют, 2023 17:36
lloydbanksua написав: Howl написав:
У мобільному застосунку відображається якось, якщо замовлена картка надішла у відділення банку?
Так, надходить Push повідомлення.
В веб-версии пишется, что карта в отделении банка уже. Никакого информирования не было, в приложении при нажатии на крутящуюся шестерёнку предлагает карту активировать.
Вроде как, верить веб-версии можно?
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Howl
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Додано: Сер 08 лют, 2023 17:56
Howl написав: lloydbanksua написав: Howl написав:
У мобільному застосунку відображається якось, якщо замовлена картка надішла у відділення банку?
Так, надходить Push повідомлення.
В веб-версии пишется, что карта в отделении банка уже. Никакого информирования не было, в приложении при нажатии на крутящуюся шестерёнку предлагает карту активировать.
Вроде как, верить веб-версии можно?
Можно, а почему нет? После уведомления в приложении карта была в отделении, думаю и с вэб версией также.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 08 лют, 2023 18:10
lloydbanksua, банк сейчас активно переходит с веб-версии на мобильную и неизвестно, что при этом в веб-версии может неправильно работать (например, карта "єПідтримка" в веб-версии не отображается). Не понятно отсутствие уведомления в приложении.
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Howl
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Додано: Сер 08 лют, 2023 18:13
Howl тогда только на горяку звонить и уточнять. Почему вам не пришел пуш в приложении - непонятно.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 08 лют, 2023 22:01
lloydbanksua, обратился в поддержку через чат. С первого раза меня не поняли и давай стандартные фразы. Потом снова сообщил, что в веб-версии отображает о приходе карты в отделение и те решили уточнить в отделении, но началась тревога...
Мне в отделении говорили, что через 3-и рабочих дня карта поступит в отделение + сотрудник сообщит об этом. Пока тишина по всем каналам. )
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Howl
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Додано: Сер 08 лют, 2023 22:03
Howl странно, что 3 дня, мне почти неделю делали в Киеве)
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