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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лют, 2023 17:36
Re: ПУМБ
В веб-версии пишется, что карта в отделении банка уже. Никакого информирования не было, в приложении при нажатии на крутящуюся шестерёнку предлагает карту активировать.
Вроде как, верить веб-версии можно?
Додано: Сер 08 лют, 2023 17:56
Можно, а почему нет? После уведомления в приложении карта была в отделении, думаю и с вэб версией также.
Додано: Сер 08 лют, 2023 18:10
Re: ПУМБ
lloydbanksua, банк сейчас активно переходит с веб-версии на мобильную и неизвестно, что при этом в веб-версии может неправильно работать (например, карта "єПідтримка" в веб-версии не отображается). Не понятно отсутствие уведомления в приложении.
Додано: Сер 08 лют, 2023 18:13
Howl тогда только на горяку звонить и уточнять. Почему вам не пришел пуш в приложении - непонятно.
Додано: Сер 08 лют, 2023 22:01
Re: ПУМБ
lloydbanksua, обратился в поддержку через чат. С первого раза меня не поняли и давай стандартные фразы. Потом снова сообщил, что в веб-версии отображает о приходе карты в отделение и те решили уточнить в отделении, но началась тревога...
Мне в отделении говорили, что через 3-и рабочих дня карта поступит в отделение + сотрудник сообщит об этом. Пока тишина по всем каналам. )
Додано: Чет 09 лют, 2023 20:50
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:39
вільний здох
Тепер він всього на 1 місяць, та ще й під 6%. Ганьба!
Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:12
Так а чому дивуватись - НБУ закрутив гайки щоб стимулювати залучення термiнових депозитiв - тепер поточнi рахунки та вклади до запитання стають незручними для банкiв. Тiльки "екс-ощад-пишка" спiвала що НБУ хотiв би щоб банки для цього пiднiмали вiдсотки по строковим вкладам, а банки схоже вирiшили пiти iнших шляхом, демотивуючи вкладникiв зниженням ставок на вклади до запитання ;(
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