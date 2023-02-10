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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 356357358359

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ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 16:53

Vatsyk так, це вже остаточно, в мене теж так, лише через застосунок.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 17:36

Re: ПУМБ

  lloydbanksua написав:
  Howl написав:У мобільному застосунку відображається якось, якщо замовлена картка надішла у відділення банку?

Так, надходить Push повідомлення.
В веб-версии пишется, что карта в отделении банка уже. Никакого информирования не было, в приложении при нажатии на крутящуюся шестерёнку предлагает карту активировать.
Вроде как, верить веб-версии можно?
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 17:56

  Howl написав:
  lloydbanksua написав:
  Howl написав:У мобільному застосунку відображається якось, якщо замовлена картка надішла у відділення банку?

Так, надходить Push повідомлення.
В веб-версии пишется, что карта в отделении банка уже. Никакого информирования не было, в приложении при нажатии на крутящуюся шестерёнку предлагает карту активировать.
Вроде как, верить веб-версии можно?

Можно, а почему нет? После уведомления в приложении карта была в отделении, думаю и с вэб версией также.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:10

Re: ПУМБ

lloydbanksua, банк сейчас активно переходит с веб-версии на мобильную и неизвестно, что при этом в веб-версии может неправильно работать (например, карта "єПідтримка" в веб-версии не отображается). Не понятно отсутствие уведомления в приложении.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:13

Howl тогда только на горяку звонить и уточнять. Почему вам не пришел пуш в приложении - непонятно.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 22:01

Re: ПУМБ

lloydbanksua, обратился в поддержку через чат. С первого раза меня не поняли и давай стандартные фразы. Потом снова сообщил, что в веб-версии отображает о приходе карты в отделение и те решили уточнить в отделении, но началась тревога...
Мне в отделении говорили, что через 3-и рабочих дня карта поступит в отделение + сотрудник сообщит об этом. Пока тишина по всем каналам. )
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 22:03

Howl странно, что 3 дня, мне почти неделю делали в Киеве)
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:50

Re: ПУМБ

  lloydbanksua написав:Почему вам не пришел пуш в приложении - непонятно.
PUSH пришёл сегодня до обеда. Получается, что веб-версия корректно пока информирует о состоянии доставки карты в отделение.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:39

вільний здох

Тепер він всього на 1 місяць, та ще й під 6%. Ганьба!
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:12

  kulikrom написав:Тепер він всього на 1 місяць, та ще й під 6%. Ганьба!

Так а чому дивуватись - НБУ закрутив гайки щоб стимулювати залучення термiнових депозитiв - тепер поточнi рахунки та вклади до запитання стають незручними для банкiв. Тiльки "екс-ощад-пишка" спiвала що НБУ хотiв би щоб банки для цього пiднiмали вiдсотки по строковим вкладам, а банки схоже вирiшили пiти iнших шляхом, демотивуючи вкладникiв зниженням ставок на вклади до запитання ;(
Alien
 
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  #<1 ... 356357358359
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