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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:20
Що у БУМБи за прикол обдзвонювати клієнтів під час тривоги, їм нудно у бункері? Дзвонили 3 рази, а у мене у бункері не ловить.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:27
Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:33
Не переймайтесь - у них якраз критичні дні - телефонують з проханням оцінити їх роботу та порекомендувати покращення. В мене бункеру нема тому поклав слухавку як тільки зрозумів мету дзвінка
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