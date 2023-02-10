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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 357358359360

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:20

Що у БУМБи за прикол обдзвонювати клієнтів під час тривоги, їм нудно у бункері? Дзвонили 3 рази, а у мене у бункері не ловить.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:27

  klug написав:Що у БУМБи за прикол обдзвонювати клієнтів під час тривоги, їм нудно у бункері? Дзвонили 3 рази, а у мене у бункері не ловить.

Что там делать - в бункере?
Vorlon
 
Повідомлень: 10466
З нами з: 14.06.13
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:33

  klug написав:Що у БУМБи за прикол обдзвонювати клієнтів під час тривоги, їм нудно у бункері? Дзвонили 3 рази, а у мене у бункері не ловить.

Не переймайтесь - у них якраз критичні дні - телефонують з проханням оцінити їх роботу та порекомендувати покращення. В мене бункеру нема тому поклав слухавку як тільки зрозумів мету дзвінка
Alien
 
Повідомлень: 1327
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  #<1 ... 357358359360
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ПУМБ (3593)
10.02.2023 19:33
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