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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:20
Що у БУМБи за прикол обдзвонювати клієнтів під час тривоги, їм нудно у бункері? Дзвонили 3 рази, а у мене у бункері не ловить.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:27
Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:33
Не переймайтесь - у них якраз критичні дні - телефонують з проханням оцінити їх роботу та порекомендувати покращення. В мене бункеру нема тому поклав слухавку як тільки зрозумів мету дзвінка
Додано: Суб 11 лют, 2023 13:19
Таки додзвонилися - хочуть активність "щоб банк міг запропонувати вигідні умови". 20к заборгованості чомусь активністю у них не вважаються. Це їм для бонусу лише торгові операції враховуються чи що? Бо вже наявні були проведені у застосунку.
Додано: Суб 11 лют, 2023 14:05
Это не смертельно ровно до тех пор, пока есть тот же Рюкзак от Спортбанка под 10% и выплатой каждую пятницу (фактически капитализация процентов). Или Изя с его "Заначкой" например. А так есть частичная замена и у самого ПУМБа - Доходный на 14 дней или на месяц.
Додано: Суб 11 лют, 2023 14:22
Re: ПУМБ
Щось менi пiдказує моя iнтуiцiя що у озвучених вами банках це "свято вiдсоткiв" не надовго. Татусь їхнiй вчора вже по аналогiчному продукту ставку вже значно зменшив. Боюсь, що доньки не дуже довго вiд нього вiдставатимуть. Вимоги НБУ до резервування банками залишкiв на поточних рахунках та депозитах до запитання з сьогоднiшнього дня стали жорсткiшими - то дiї банкiв по зниженню вартостi вiдповiдних ресурсiв цiлком прогнозованi.
Додано: Суб 11 лют, 2023 15:02
ПУМБ зменшив відсотки по депозиту Вільний з 8 до 6% і зменшив термін з 3 місяців до 1 місяця.
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