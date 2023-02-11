|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:20
Що у БУМБи за прикол обдзвонювати клієнтів під час тривоги, їм нудно у бункері? Дзвонили 3 рази, а у мене у бункері не ловить.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:27
Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:33
Не переймайтесь - у них якраз критичні дні - телефонують з проханням оцінити їх роботу та порекомендувати покращення. В мене бункеру нема тому поклав слухавку як тільки зрозумів мету дзвінка
Додано: Суб 11 лют, 2023 13:19
Таки додзвонилися - хочуть активність "щоб банк міг запропонувати вигідні умови". 20к заборгованості чомусь активністю у них не вважаються. Це їм для бонусу лише торгові операції враховуються чи що? Бо вже наявні були проведені у застосунку.
Додано: Суб 11 лют, 2023 14:05
Это не смертельно ровно до тех пор, пока есть тот же Рюкзак от Спортбанка под 10% и выплатой каждую пятницу (фактически капитализация процентов). Или Изя с его "Заначкой" например. А так есть частичная замена и у самого ПУМБа - Доходный на 14 дней или на месяц.
Додано: Суб 11 лют, 2023 14:22
Re: ПУМБ
Щось менi пiдказує моя iнтуiцiя що у озвучених вами банках це "свято вiдсоткiв" не надовго. Татусь їхнiй вчора вже по аналогiчному продукту ставку вже значно зменшив. Боюсь, що доньки не дуже довго вiд нього вiдставатимуть. Вимоги НБУ до резервування банками залишкiв на поточних рахунках та депозитах до запитання з сьогоднiшнього дня стали жорсткiшими - то дiї банкiв по зниженню вартостi вiдповiдних ресурсiв цiлком прогнозованi.
Додано: Суб 11 лют, 2023 15:02
ПУМБ зменшив відсотки по депозиту Вільний з 8 до 6% і зменшив термін з 3 місяців до 1 місяця.
Додано: Суб 11 лют, 2023 15:11
Додано: Суб 11 лют, 2023 15:41
Re: ПУМБ
Теж дуже настирливо дзвонили. Взяв трубку на 4 раз. Дуже хотіли активності на кредитці. Обіцяли персональний кешбек. Був по кредитці 0.75-1.5%. На дебітці в двічі більше. Зробив одну операцію по кредитці- тут же порізали кешбек 0.3 % по кредитці. І по дебітній менше. Заніс номер в чорний список.
Додано: Суб 11 лют, 2023 16:20
Зняття готівки з валютної "ВСЕкарти"
Вітання всім! Цікавить умова зняття готівки з валютної (єврової) "всекарти" в касі банку, а саме: "Зняття готівки у касі банка ПУМБ з карткою до 2 разів на місяць у сумі до 500 тис. в еквіваленті, при умові, що на всіх рахунках для особистих виплат та депозитних рахунках клієнтів EUR, за минулий календарний місяць був щоденний позитивний залишок не менше ніж 500 EUR. В іншому випадку – 1%.
Зняття готівки у касі банка ПУМБ без картки – 1,5%"
Наприклад, якщо в мене відкрита одна "всекарта" в валюті євро і один депозит в євро, то для того, щоб не платити 1% комісії при знятті коштів в касі, потрібно щоб залишок протягом минулого календарного місяця був не менше 500EUR сумарно на всіх єврових рахунках, чи і на карті і на депозиті (тобто вже не менше 1000EUR в сумі)?
І чи можливо зняти з віртуальної карти в касі без сплати 1.5% комісії (по суті це ж підходить під формулювання "без картки")
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|