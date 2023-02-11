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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 358359360361>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:20

Що у БУМБи за прикол обдзвонювати клієнтів під час тривоги, їм нудно у бункері? Дзвонили 3 рази, а у мене у бункері не ловить.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:27

  klug написав:Що у БУМБи за прикол обдзвонювати клієнтів під час тривоги, їм нудно у бункері? Дзвонили 3 рази, а у мене у бункері не ловить.

Что там делать - в бункере?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:33

  klug написав:Що у БУМБи за прикол обдзвонювати клієнтів під час тривоги, їм нудно у бункері? Дзвонили 3 рази, а у мене у бункері не ловить.

Не переймайтесь - у них якраз критичні дні - телефонують з проханням оцінити їх роботу та порекомендувати покращення. В мене бункеру нема тому поклав слухавку як тільки зрозумів мету дзвінка
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 13:19

  Alien написав:
  klug написав:Що у БУМБи за прикол обдзвонювати клієнтів під час тривоги, їм нудно у бункері? Дзвонили 3 рази, а у мене у бункері не ловить.

Не переймайтесь - у них якраз критичні дні - телефонують з проханням оцінити їх роботу та порекомендувати покращення. В мене бункеру нема тому поклав слухавку як тільки зрозумів мету дзвінка

Таки додзвонилися - хочуть активність "щоб банк міг запропонувати вигідні умови". 20к заборгованості чомусь активністю у них не вважаються. Це їм для бонусу лише торгові операції враховуються чи що? Бо вже наявні були проведені у застосунку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 14:05

  kulikrom написав:Тепер він всього на 1 місяць, та ще й під 6%. Ганьба!

Это не смертельно ровно до тех пор, пока есть тот же Рюкзак от Спортбанка под 10% и выплатой каждую пятницу (фактически капитализация процентов). Или Изя с его "Заначкой" например. А так есть частичная замена и у самого ПУМБа - Доходный на 14 дней или на месяц.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 14:22

Re: ПУМБ

  Sanyok77 написав:Это не смертельно ровно до тех пор, пока есть тот же Рюкзак от Спортбанка под 10% и выплатой каждую пятницу (фактически капитализация процентов). Или Изя с его "Заначкой" например.

Щось менi пiдказує моя iнтуiцiя що у озвучених вами банках це "свято вiдсоткiв" не надовго. Татусь їхнiй вчора вже по аналогiчному продукту ставку вже значно зменшив. Боюсь, що доньки не дуже довго вiд нього вiдставатимуть. Вимоги НБУ до резервування банками залишкiв на поточних рахунках та депозитах до запитання з сьогоднiшнього дня стали жорсткiшими - то дiї банкiв по зниженню вартостi вiдповiдних ресурсiв цiлком прогнозованi.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 15:02

ПУМБ зменшив відсотки по депозиту Вільний з 8 до 6% і зменшив термін з 3 місяців до 1 місяця.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 15:11

  mogicanin1986 написав:ПУМБ зменшив відсотки по депозиту Вільний з 8 до 6% і зменшив термін з 3 місяців до 1 місяця.

Егежж, мабуть важкуваті ПУМБі наші гроші, не витягує.
Треба менше нести, та й фінмон не дражнити зайвий раззз :P :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 15:41

Re: ПУМБ

klug написав:
  Alien написав:
  klug написав:Що у БУМБи за прикол обдзвонювати клієнтів під час тривоги, їм нудно у бункері? Дзвонили 3 рази, а у мене у бункері не ловить.

Не переймайтесь - у них якраз критичні дні - телефонують з проханням оцінити їх роботу та порекомендувати покращення. В мене бункеру нема тому поклав слухавку як тільки зрозумів мету дзвінка

Таки додзвонилися - хочуть активність "щоб банк міг запропонувати вигідні умови". 20к заборгованості чомусь активністю у них не вважаються. Це їм для бонусу лише торгові операції враховуються чи що? Бо вже наявні були проведені у застосунку.
Теж дуже настирливо дзвонили. Взяв трубку на 4 раз. Дуже хотіли активності на кредитці. Обіцяли персональний кешбек. Був по кредитці 0.75-1.5%. На дебітці в двічі більше. Зробив одну операцію по кредитці- тут же порізали кешбек 0.3 % по кредитці. І по дебітній менше. Заніс номер в чорний список.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 16:20

Зняття готівки з валютної "ВСЕкарти"

Вітання всім! Цікавить умова зняття готівки з валютної (єврової) "всекарти" в касі банку, а саме: "Зняття готівки у касі банка ПУМБ з карткою до 2 разів на місяць у сумі до 500 тис. в еквіваленті, при умові, що на всіх рахунках для особистих виплат та депозитних рахунках клієнтів EUR, за минулий календарний місяць був щоденний позитивний залишок не менше ніж 500 EUR. В іншому випадку – 1%.
Зняття готівки у касі банка ПУМБ без картки – 1,5%"
Наприклад, якщо в мене відкрита одна "всекарта" в валюті євро і один депозит в євро, то для того, щоб не платити 1% комісії при знятті коштів в касі, потрібно щоб залишок протягом минулого календарного місяця був не менше 500EUR сумарно на всіх єврових рахунках, чи і на карті і на депозиті (тобто вже не менше 1000EUR в сумі)?
І чи можливо зняти з віртуальної карти в касі без сплати 1.5% комісії (по суті це ж підходить під формулювання "без картки")
eleutheriossandro
 
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