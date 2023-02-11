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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 358359360361

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 16:45

Re: ПУМБ

  eleutheriossandro написав:якщо в мене відкрита одна "всекарта" в валюті євро і один депозит в євро, то для того, щоб не платити 1% комісії при знятті коштів в касі, потрібно щоб залишок протягом минулого календарного місяця був не менше 500EUR сумарно на всіх єврових рахунках, чи і на карті і на депозиті (тобто вже не менше 1000EUR в сумі)?

Треба щоб у вас усього сумарно на усiх рахунках щоденно у минулому мiсяцi було не менше 500EUR.
  eleutheriossandro написав:І чи можливо зняти з віртуальної карти в касі без сплати 1.5% комісії (по суті це ж підходить під формулювання "без картки")

З вiртуальних карток без комiсу зняти не можна. Втiм у вiддiленнi вам можуть за пару хвилин зробити до вiртуалки безкоштовну миттєву допку всеКарта а вже з неї можна тут таки буде зняти кошти безкоштовно.
Alien
 
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  #<1 ... 358359360361
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ПУМБ (3601)
11.02.2023 16:45
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