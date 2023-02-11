eleutheriossandro написав:якщо в мене відкрита одна "всекарта" в валюті євро і один депозит в євро, то для того, щоб не платити 1% комісії при знятті коштів в касі, потрібно щоб залишок протягом минулого календарного місяця був не менше 500EUR сумарно на всіх єврових рахунках, чи і на карті і на депозиті (тобто вже не менше 1000EUR в сумі)?
Треба щоб у вас усього сумарно на усiх рахунках щоденно у минулому мiсяцi було не менше 500EUR.
З вiртуальних карток без комiсу зняти не можна. Втiм у вiддiленнi вам можуть за пару хвилин зробити до вiртуалки безкоштовну миттєву допку всеКарта а вже з неї можна тут таки буде зняти кошти безкоштовно.