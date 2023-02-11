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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 358359360361

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ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 16:45

Re: ПУМБ

  eleutheriossandro написав:якщо в мене відкрита одна "всекарта" в валюті євро і один депозит в євро, то для того, щоб не платити 1% комісії при знятті коштів в касі, потрібно щоб залишок протягом минулого календарного місяця був не менше 500EUR сумарно на всіх єврових рахунках, чи і на карті і на депозиті (тобто вже не менше 1000EUR в сумі)?

Треба щоб у вас усього сумарно на усiх рахунках щоденно у минулому мiсяцi було не менше 500EUR.
  eleutheriossandro написав:І чи можливо зняти з віртуальної карти в касі без сплати 1.5% комісії (по суті це ж підходить під формулювання "без картки")

З вiртуальних карток без комiсу зняти не можна. Втiм у вiддiленнi вам можуть за пару хвилин зробити до вiртуалки безкоштовну миттєву допку всеКарта а вже з неї можна тут таки буде зняти кошти безкоштовно.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 17:42

Re: ПУМБ

лишили кешбека за нарушение правил-удалил их приложу :mrgreen: но банка надёжный, ахметку валить не будут, моге ешо пригодится...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 18:06

  чик написав:лишили кешбека за нарушение правил-удалил их приложу :mrgreen: но банка надёжный, ахметку валить не будут, моге ешо пригодится...
Какие правила по кешбеку вы нарушили?
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 18:35

  eleutheriossandro написав:Вітання всім! Цікавить умова зняття готівки з валютної (єврової) "всекарти" в касі банку, а саме: "Зняття готівки у касі банка ПУМБ з карткою до 2 разів на місяць у сумі до 500 тис. в еквіваленті, при умові, що на всіх рахунках для особистих виплат та депозитних рахунках клієнтів EUR, за минулий календарний місяць був щоденний позитивний залишок не менше ніж 500 EUR. В іншому випадку – 1%.
Зняття готівки у касі банка ПУМБ без картки – 1,5%"
Наприклад, якщо в мене відкрита одна "всекарта" в валюті євро і один депозит в євро, то для того, щоб не платити 1% комісії при знятті коштів в касі, потрібно щоб залишок протягом минулого календарного місяця був не менше 500EUR сумарно на всіх єврових рахунках, чи і на карті і на депозиті (тобто вже не менше 1000EUR в сумі)?
І чи можливо зняти з віртуальної карти в касі без сплати 1.5% комісії (по суті це ж підходить під формулювання "без картки")

Читайте тарифи, зняття депо безкоштовно протягом 30 днів після його зарахування на всеКартку. Далі діє умова в 500 євро.
Maxwe11
 
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