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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 лют, 2023 16:45
eleutheriossandro написав:
якщо в мене відкрита одна "всекарта" в валюті євро і один депозит в євро, то для того, щоб не платити 1% комісії при знятті коштів в касі, потрібно щоб залишок протягом минулого календарного місяця був не менше 500EUR сумарно на всіх єврових рахунках, чи і на карті і на депозиті (тобто вже не менше 1000EUR в сумі)?
Треба щоб у вас усього сумарно на усiх рахунках щоденно у минулому мiсяцi було не менше 500EUR.
eleutheriossandro написав:
І чи можливо зняти з віртуальної карти в касі без сплати 1.5% комісії (по суті це ж підходить під формулювання "без картки")
З вiртуальних карток без комiсу зняти не можна. Втiм у вiддiленнi вам можуть за пару хвилин зробити до вiртуалки безкоштовну миттєву допку всеКарта а вже з неї можна тут таки буде зняти кошти безкоштовно.
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Додано: Суб 11 лют, 2023 17:42
лишили кешбека за нарушение правил-удалил их приложу
но банка надёжный, ахметку валить не будут, моге ешо пригодится...
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Додано: Суб 11 лют, 2023 18:06
чик написав:
лишили кешбека за нарушение правил-удалил их приложу
но банка надёжный, ахметку валить не будут, моге ешо пригодится...
Какие правила по кешбеку вы нарушили?
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Додано: Суб 11 лют, 2023 18:35
eleutheriossandro написав:
Вітання всім! Цікавить умова зняття готівки з валютної (єврової) "всекарти" в касі банку, а саме: "Зняття готівки у касі банка ПУМБ з карткою до 2 разів на місяць у сумі до 500 тис. в еквіваленті, при умові, що на всіх рахунках для особистих виплат та депозитних рахунках клієнтів EUR, за минулий календарний місяць був щоденний позитивний залишок не менше ніж 500 EUR. В іншому випадку – 1%.
Зняття готівки у касі банка ПУМБ без картки – 1,5%
"
Наприклад, якщо в мене відкрита одна "всекарта" в валюті євро і один депозит в євро, то для того, щоб не платити 1% комісії при знятті коштів в касі, потрібно щоб залишок протягом минулого календарного місяця був не менше 500EUR сумарно на всіх єврових рахунках, чи і на карті і на депозиті
(тобто вже не менше 1000EUR в сумі)?
І чи можливо зняти з віртуальної карти в касі без сплати 1.5% комісії (по суті це ж підходить під формулювання "без картки")
Читайте тарифи, зняття депо безкоштовно протягом 30 днів після його зарахування на всеКартку. Далі діє умова в 500 євро.
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