eleutheriossandro написав:якщо в мене відкрита одна "всекарта" в валюті євро і один депозит в євро, то для того, щоб не платити 1% комісії при знятті коштів в касі, потрібно щоб залишок протягом минулого календарного місяця був не менше 500EUR сумарно на всіх єврових рахунках, чи і на карті і на депозиті (тобто вже не менше 1000EUR в сумі)?
Треба щоб у вас усього сумарно на усiх рахунках щоденно у минулому мiсяцi було не менше 500EUR.
eleutheriossandro написав:І чи можливо зняти з віртуальної карти в касі без сплати 1.5% комісії (по суті це ж підходить під формулювання "без картки")
З вiртуальних карток без комiсу зняти не можна. Втiм у вiддiленнi вам можуть за пару хвилин зробити до вiртуалки безкоштовну миттєву допку всеКарта а вже з неї можна тут таки буде зняти кошти безкоштовно.
eleutheriossandro написав:Вітання всім! Цікавить умова зняття готівки з валютної (єврової) "всекарти" в касі банку, а саме: "Зняття готівки у касі банка ПУМБ з карткою до 2 разів на місяць у сумі до 500 тис. в еквіваленті, при умові, що на всіх рахунках для особистих виплат та депозитних рахунках клієнтів EUR, за минулий календарний місяць був щоденний позитивний залишок не менше ніж 500 EUR. В іншому випадку – 1%. Зняття готівки у касі банка ПУМБ без картки – 1,5%" Наприклад, якщо в мене відкрита одна "всекарта" в валюті євро і один депозит в євро, то для того, щоб не платити 1% комісії при знятті коштів в касі, потрібно щоб залишок протягом минулого календарного місяця був не менше 500EUR сумарно на всіх єврових рахунках, чи і на карті і на депозиті (тобто вже не менше 1000EUR в сумі)? І чи можливо зняти з віртуальної карти в касі без сплати 1.5% комісії (по суті це ж підходить під формулювання "без картки")
Читайте тарифи, зняття депо безкоштовно протягом 30 днів після його зарахування на всеКартку. Далі діє умова в 500 євро.
Amid написав:Через який період неактивності ПУМБ автоматично закриє кредитну картку "Все Можу"?
Вітаємо! Закриття рахункі відбувається тільки за письмовою заявою клієнта. Наразі якщо немає можливості звернутись до відділення, Ви можете заблокувати картку та не користуватись до моменту звернення на відділення.