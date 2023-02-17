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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 358359360361

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ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 16:45

Re: ПУМБ

  eleutheriossandro написав:якщо в мене відкрита одна "всекарта" в валюті євро і один депозит в євро, то для того, щоб не платити 1% комісії при знятті коштів в касі, потрібно щоб залишок протягом минулого календарного місяця був не менше 500EUR сумарно на всіх єврових рахунках, чи і на карті і на депозиті (тобто вже не менше 1000EUR в сумі)?

Треба щоб у вас усього сумарно на усiх рахунках щоденно у минулому мiсяцi було не менше 500EUR.
  eleutheriossandro написав:І чи можливо зняти з віртуальної карти в касі без сплати 1.5% комісії (по суті це ж підходить під формулювання "без картки")

З вiртуальних карток без комiсу зняти не можна. Втiм у вiддiленнi вам можуть за пару хвилин зробити до вiртуалки безкоштовну миттєву допку всеКарта а вже з неї можна тут таки буде зняти кошти безкоштовно.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 17:42

Re: ПУМБ

лишили кешбека за нарушение правил-удалил их приложу :mrgreen: но банка надёжный, ахметку валить не будут, моге ешо пригодится...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 18:06

  чик написав:лишили кешбека за нарушение правил-удалил их приложу :mrgreen: но банка надёжный, ахметку валить не будут, моге ешо пригодится...
Какие правила по кешбеку вы нарушили?
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 18:35

  eleutheriossandro написав:Вітання всім! Цікавить умова зняття готівки з валютної (єврової) "всекарти" в касі банку, а саме: "Зняття готівки у касі банка ПУМБ з карткою до 2 разів на місяць у сумі до 500 тис. в еквіваленті, при умові, що на всіх рахунках для особистих виплат та депозитних рахунках клієнтів EUR, за минулий календарний місяць був щоденний позитивний залишок не менше ніж 500 EUR. В іншому випадку – 1%.
Зняття готівки у касі банка ПУМБ без картки – 1,5%"
Наприклад, якщо в мене відкрита одна "всекарта" в валюті євро і один депозит в євро, то для того, щоб не платити 1% комісії при знятті коштів в касі, потрібно щоб залишок протягом минулого календарного місяця був не менше 500EUR сумарно на всіх єврових рахунках, чи і на карті і на депозиті (тобто вже не менше 1000EUR в сумі)?
І чи можливо зняти з віртуальної карти в касі без сплати 1.5% комісії (по суті це ж підходить під формулювання "без картки")

Читайте тарифи, зняття депо безкоштовно протягом 30 днів після його зарахування на всеКартку. Далі діє умова в 500 євро.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 23:05

  mogicanin1986 написав:
  чик написав:лишили кешбека за нарушение правил-удалил их приложу :mrgreen: но банка надёжный, ахметку валить не будут, моге ешо пригодится...
Какие правила по кешбеку вы нарушили?


fair play
или с левой ноги пумб встал

в золотые времена 10% комуналь кешбека и 50% на метро можно было пополнять карту в Киеве поштучно, имея те же 50%

сейчас, конечно, ПУМБ уже не торт
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 07:50

А чем отличаются тарифы всеможу и всеможу-онлайн?
Helicopter11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 10:01

Re: ПУМБ

Через який період неактивності ПУМБ автоматично закриє кредитну картку "Все Можу"?
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:48

  Amid написав:Через який період неактивності ПУМБ автоматично закриє кредитну картку "Все Можу"?


Вітаємо!
Закриття рахункі відбувається тільки за письмовою заявою клієнта. Наразі якщо немає можливості звернутись до відділення, Ви можете заблокувати картку та не користуватись до моменту звернення на відділення.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:54

  Helicopter11 написав:А чем отличаются тарифы всеможу и всеможу-онлайн?

Вітаємо!

Так відмінності в тарифах є. З ними ви можете ознакомится в Договорі комплексного банківського ослуговування, що розміщений на сайті банку: https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/0f ... b0dfca9f12
PUMB
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