это ПУМБовский номер 0443544393 ?
неделями звонки с него на мой финномер по несколько раз в день.
Я пару раз не выдержал (т.к.совпало, что звонили почти сразу после оплаты ВсеКартой), принял звонок. Там тишина и сразу сброс.
WTF ?
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Додано: Пон 20 лют, 2023 12:24
это ПУМБовский номер 0443544393 ?
неделями звонки с него на мой финномер по несколько раз в день.
Я пару раз не выдержал (т.к.совпало, что звонили почти сразу после оплаты ВсеКартой), принял звонок. Там тишина и сразу сброс.
WTF ?
Додано: Пон 20 лют, 2023 15:36
Re: ПУМБ
Пумб дає 10% кишмиш у книгарні Є. Хтось тестив, в їх інет-магазтні це діє, чи лише офлайн?
Додано: Пон 20 лют, 2023 15:46
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