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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лют, 2023 12:24
это ПУМБовский номер 0443544393
?
неделями звонки с него на мой финномер по несколько раз в день.
Я пару раз не выдержал (т.к.совпало, что звонили почти сразу после оплаты ВсеКартой), принял звонок. Там тишина и сразу сброс.WTF
?
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Додано: Пон 20 лют, 2023 15:36
Пумб дає 10% кишмиш у книгарні Є. Хтось тестив, в їх інет-магазтні це діє, чи лише офлайн?
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chipmunk
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Додано: Пон 20 лют, 2023 15:46
chipmunk написав:
Пумб дає 10% кишмиш у книгарні Є. Хтось тестив, в їх інет-магазтні це діє, чи лише офлайн?
Нажміть на цей кешбек й буде детальне пояснення, що це на купівлю в інтернет-магазині. Так що виходить, що тільки онлайн, офлайн=0.
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ГеннадийUA
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Додано: Пон 20 лют, 2023 16:37
ГеннадийUA написав:
Нажміть на цей кешбек й буде детальне пояснення, що це на купівлю в інтернет-магазині. Так що виходить, що тільки онлайн, офлайн=0.
Дякую!
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chipmunk
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Додано: Вів 21 лют, 2023 21:54
stuermer01 написав: vpchelko написав:stuermer01
Плюсую!
На большом экране всегда удобнее - еще особенно когда зрение не очень.
У веб-версії коли робиш переказ по реквізитах, то можна зручно мишею виділити та скопіювати реквізити, а не вбивати їх одним пальцем на малому екрані смартфону.
Це стосується не тільки ПУМБа, а й усіх банків, які вирішили відмовитися від веб-версії та залишити тільки додаток. Вони спростили життя собі, бо не треба витрачати гроші на підтримку веб-версії, але ускладнили життя клієнтам! Це дуже недалекоглядно. Якщо я раніше багато якими послугами користувався у веб-версії, то зараз у додаток заходжу тільки щоб переоформити депозит.
..ну це не пеорший раз тут це писалось . але як бачимо побажання і думку клієнтів - банкіри мають...в носі ) , ну ви зрозуміли де
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-VICTOR-
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