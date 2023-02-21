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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 359360361362

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ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 12:24

это ПУМБовский номер 0443544393 ? :evil:

неделями звонки с него на мой финномер по несколько раз в день.
Я пару раз не выдержал (т.к.совпало, что звонили почти сразу после оплаты ВсеКартой), принял звонок. Там тишина и сразу сброс.

WTF ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:36

Re: ПУМБ

Пумб дає 10% кишмиш у книгарні Є. Хтось тестив, в їх інет-магазтні це діє, чи лише офлайн?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:46

  chipmunk написав:Пумб дає 10% кишмиш у книгарні Є. Хтось тестив, в їх інет-магазтні це діє, чи лише офлайн?

Нажміть на цей кешбек й буде детальне пояснення, що це на купівлю в інтернет-магазині. Так що виходить, що тільки онлайн, офлайн=0.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 16:37

Re: ПУМБ

  ГеннадийUA написав:Нажміть на цей кешбек й буде детальне пояснення, що це на купівлю в інтернет-магазині. Так що виходить, що тільки онлайн, офлайн=0.

Дякую!
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 21:54

  stuermer01 написав:
  vpchelko написав:stuermer01
Плюсую!
На большом экране всегда удобнее - еще особенно когда зрение не очень.

У веб-версії коли робиш переказ по реквізитах, то можна зручно мишею виділити та скопіювати реквізити, а не вбивати їх одним пальцем на малому екрані смартфону.

Це стосується не тільки ПУМБа, а й усіх банків, які вирішили відмовитися від веб-версії та залишити тільки додаток. Вони спростили життя собі, бо не треба витрачати гроші на підтримку веб-версії, але ускладнили життя клієнтам! Це дуже недалекоглядно. Якщо я раніше багато якими послугами користувався у веб-версії, то зараз у додаток заходжу тільки щоб переоформити депозит.

..ну це не пеорший раз тут це писалось . але як бачимо побажання і думку клієнтів - банкіри мають...в носі ) , ну ви зрозуміли де :lol:
-VICTOR-
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  #<1 ... 359360361362
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