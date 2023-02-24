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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:10
При пополнении Всекарты налом через терминалы EasyPay, Ibox, City24 через какое меню это сделать? Деньги будут доступны на Всекарте сразу, или нужно выждать какое-то время,чтобы их тратить7 В овер не уходит?
Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:12
Re: ПУМБ
Пумб приймає sepa платежі? В додатку вказаний тільки swift
Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:40
Овера по дебетці в пумба немає в принципі. Колись бували незрозумілі нарахування, які завжди сторнувалися після спілкування з ГЛ. Зараз дуже дуже рідко про таке пишуть. І зазвичай сторнують за пару днів самостійно, без звернень клієнтів.
СМС/пуш отримали (або побачили прихід в додатку) і вперед.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:46
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