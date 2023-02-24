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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 360361362363

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:10

При пополнении Всекарты налом через терминалы EasyPay, Ibox, City24 через какое меню это сделать? Деньги будут доступны на Всекарте сразу, или нужно выждать какое-то время,чтобы их тратить7 В овер не уходит?
larnic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:12

Re: ПУМБ

Пумб приймає sepa платежі? В додатку вказаний тільки swift
otshelnick1
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:40

  larnic написав:При пополнении Всекарты налом через терминалы EasyPay, Ibox, City24 через какое меню это сделать? Деньги будут доступны на Всекарте сразу, или нужно выждать какое-то время,чтобы их тратить7 В овер не уходит?


Овера по дебетці в пумба немає в принципі. Колись бували незрозумілі нарахування, які завжди сторнувалися після спілкування з ГЛ. Зараз дуже дуже рідко про таке пишуть. І зазвичай сторнують за пару днів самостійно, без звернень клієнтів.
СМС/пуш отримали (або побачили прихід в додатку) і вперед.
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:46

  otshelnick1 написав:Пумб приймає sepa платежі? В додатку вказаний тільки swift

Ніт. СЕПА у нас приймають тільки: Моня, Кредо, А-банка
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:09

  Amethyst написав:
  otshelnick1 написав:Пумб приймає sepa платежі? В додатку вказаний тільки swift

Ніт. СЕПА у нас приймають тільки: Моня, Кредо, А-банка


ПУМБ слишком правильный, судя по номеру с 400к
СЕПА все равно остается эдаким мухлежом, даже интересно как Кредобанщики юридически вывернулись, впрочем, сейчас поляки в тренде :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:13

  cohan написав: впрочем, сейчас поляки в тренде :mrgreen:
всмысле?
flysoulfly
 
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