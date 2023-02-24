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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:10
При пополнении Всекарты налом через терминалы EasyPay, Ibox, City24 через какое меню это сделать? Деньги будут доступны на Всекарте сразу, или нужно выждать какое-то время,чтобы их тратить7 В овер не уходит?
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larnic
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:12
Пумб приймає sepa платежі? В додатку вказаний тільки swift
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otshelnick1
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:40
larnic написав:
При пополнении Всекарты налом через терминалы EasyPay, Ibox, City24 через какое меню это сделать? Деньги будут доступны на Всекарте сразу, или нужно выждать какое-то время,чтобы их тратить7 В овер не уходит?
Овера по дебетці в пумба немає в принципі. Колись бували незрозумілі нарахування, які завжди сторнувалися після спілкування з ГЛ. Зараз дуже дуже рідко про таке пишуть. І зазвичай сторнують за пару днів самостійно, без звернень клієнтів.
СМС/пуш отримали (або побачили прихід в додатку) і вперед.
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alibob
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:46
otshelnick1 написав:
Пумб приймає sepa платежі? В додатку вказаний тільки swift
Ніт. СЕПА у нас приймають тільки: Моня, Кредо, А-банка
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Amethyst
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:09
Amethyst написав: otshelnick1 написав:
Пумб приймає sepa платежі? В додатку вказаний тільки swift
Ніт. СЕПА у нас приймають тільки: Моня, Кредо, А-банка
ПУМБ слишком правильный, судя по номеру с 400к
СЕПА все равно остается эдаким мухлежом, даже интересно как Кредобанщики юридически вывернулись, впрочем, сейчас поляки в тренде
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cohan
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:13
cohan написав:
впрочем, сейчас поляки в тренде
всмысле?
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flysoulfly
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