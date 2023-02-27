|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лют, 2023 13:57
Додано: Пон 27 лют, 2023 13:59
Re: ПУМБ
Вітаю. Комусь надходило на Вайбер пропозиція від ПУМБ щодо оцінки застосунку у вигляді відео бесіди? Що воно таке?
Додано: Пон 27 лют, 2023 14:05
Додано: Пон 27 лют, 2023 15:06
Додано: Пон 27 лют, 2023 15:09
Відкрив на соточку і подивився в деталі.
|