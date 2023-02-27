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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 361362363364

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:37

wig для снятия в любой момент есть IboxCard с 12%.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:57

  lloydbanksua написав:wig для снятия в любой момент есть IboxCard с 12%.

Дякую за цю пораду. Але коли подорож за IboxCard не окупить витрати на пальне, може бути і 11% на "Спокійному". Ми ж на гілці ПУМБи.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:59

Re: ПУМБ

Вітаю. Комусь надходило на Вайбер пропозиція від ПУМБ щодо оцінки застосунку у вигляді відео бесіди? Що воно таке?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 14:05

  wig написав:Новий депо "Спокійний" замість схудлого "Вільного"

Щось не видно на сайті детальної інфи по ньому.

UPD: а, ось в чому різниця з Вільним - немає часткового зняття.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:01

Я уже открыл, как замену свободному.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:06

  Ferlakur написав:
  wig написав:Новий депо "Спокійний" замість схудлого "Вільного"

Щось не видно на сайті детальної інфи по ньому.

UPD: а, ось в чому різниця з Вільним - немає часткового зняття.


За "Спокійний" в розділі Депозити на ПУМБ.юа немає згадки. Ви де повні умови дивились?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:09

  alibob написав:
  Ferlakur написав:
  wig написав:Новий депо "Спокійний" замість схудлого "Вільного"

Щось не видно на сайті детальної інфи по ньому.

UPD: а, ось в чому різниця з Вільним - немає часткового зняття.


За "Спокійний" в розділі Депозити на ПУМБ.юа немає згадки. Ви де повні умови дивились?

Відкрив на соточку і подивився в деталі.
Ferlakur
 
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