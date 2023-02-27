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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лют, 2023 13:37
wig для снятия в любой момент есть IboxCard с 12%.
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lloydbanksua
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Додано: Пон 27 лют, 2023 13:57
lloydbanksua написав:wig
для снятия в любой момент есть IboxCard с 12%.
Дякую за цю пораду. Але коли подорож за IboxCard не окупить витрати на пальне, може бути і 11% на "Спокійному". Ми ж на гілці ПУМБи.
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wig
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Додано: Пон 27 лют, 2023 13:59
Вітаю. Комусь надходило на Вайбер пропозиція від ПУМБ щодо оцінки застосунку у вигляді відео бесіди? Що воно таке?
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Додано: Пон 27 лют, 2023 14:05
wig написав:
Новий депо "Спокійний" замість схудлого "Вільного"
Щось не видно на сайті детальної інфи по ньому.
UPD: а, ось в чому різниця з Вільним - немає часткового зняття.
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Ferlakur
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Додано: Пон 27 лют, 2023 15:01
Я уже открыл, как замену свободному.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 15:06
Ferlakur написав: wig написав:
Новий депо "Спокійний" замість схудлого "Вільного"
Щось не видно на сайті детальної інфи по ньому.
UPD: а, ось в чому різниця з Вільним - немає часткового зняття.
За "Спокійний" в розділі Депозити на ПУМБ.юа немає згадки. Ви де повні умови дивились?
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alibob
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Додано: Пон 27 лют, 2023 15:09
alibob написав: Ferlakur написав: wig написав:
Новий депо "Спокійний" замість схудлого "Вільного"
Щось не видно на сайті детальної інфи по ньому.
UPD: а, ось в чому різниця з Вільним - немає часткового зняття.
За "Спокійний" в розділі Депозити на ПУМБ.юа немає згадки. Ви де повні умови дивились?
Відкрив на соточку і подивився в деталі.
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Ferlakur
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Додано: Пон 27 лют, 2023 15:46
Ferlakur написав:
UPD: а, ось в чому різниця з Вільним - немає часткового зняття.
То декілька можно відкрити.
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wig
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