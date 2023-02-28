|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лют, 2023 16:45
lloydbanksua написав: копейка написав:
Прошу допомогу клюба.
Є все карта 10/22, яка висить у додатку, але відсутня в Веб (написано
"Немає карток").
Відкрити у додатку дає тільки разом з новим рахунком або додаткову.
Як перевипустити замість карти, що закінчилася, нову самостійно в цьому випадку?
Йти у відділення для перевипуску карту.
Спочатку я б спробував через Чат або звякнув у рідне від-ня.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3688
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
- Профіль
-
1
9
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему