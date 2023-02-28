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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 362363364365

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:45

  lloydbanksua написав:
  копейка написав:Прошу допомогу клюба.
Є все карта 10/22, яка висить у додатку, але відсутня в Веб (написано
"Немає карток").
Відкрити у додатку дає тільки разом з новим рахунком або додаткову.
Як перевипустити замість карти, що закінчилася, нову самостійно в цьому випадку?

Йти у відділення для перевипуску карту.
Спочатку я б спробував через Чат або звякнув у рідне від-ня.
Amethyst
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  #<1 ... 362363364365
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