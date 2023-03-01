RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 362363364365

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:45

  lloydbanksua написав:
  копейка написав:Прошу допомогу клюба.
Є все карта 10/22, яка висить у додатку, але відсутня в Веб (написано
"Немає карток").
Відкрити у додатку дає тільки разом з новим рахунком або додаткову.
Як перевипустити замість карти, що закінчилася, нову самостійно в цьому випадку?

Йти у відділення для перевипуску карту.
Спочатку я б спробував через Чат або звякнув у рідне від-ня.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3694
З нами з: 05.05.21
Подякував: 246 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 07:53

Вопрос практикам.
На одном смартфоне можно пользоваться ПУМБ онлайн сразу двум клиентам банка? Если один оформил всеКарту, зарегистрировался на этом смартфоне, то другой другой обладатель всеКарты тоже сможет заходить в ПУМБ онлайн на этом смартфоне и выполнять свои операции?
Смущает, что после оформления карты не даёт в первый день или даже два переводить больше 10 тысяч грн, и это, если правильно помню, объясняли тем, что для данного счета (карты) данный смартфон это новое устройство, и по каким-то там правилам безопасности банка в первый день нельзя перевести сколько угодно. Если я ничего не путаю. Так при этом данная карта столбит данный смартфон за клиентом, и при попытке другого клиента зайти на этом смартфоне будет, мол, пардон, этот смартфон уже используется другим клиентом? Или никаких проблем с совместным использованием не будет?
candidat
 
Повідомлень: 1135
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 07:59

candidat про клонування додатку не чули? На одному смарті сяомі одночасно працює 3 різні обліковки - жодних проблем. Тому мені здається, що по ніяке "столблєнія" смартфону за обліковкою просто не може бути мови
Alien
 
Повідомлень: 1457
З нами з: 12.01.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:00

  Alien написав:candidat про клонування додатку не чули? На одному смарті сяомі одночасно працює 3 різні обліковки - жодних проблем. Тому мені здається, що по ніяке "столблєнія" смартфону за обліковкою просто не може бути мови

О клонировании приложений только слышал. Честно говоря, ни малейшего понятия пока не имею, как это делается.
Кстати, о сразу трёх учетках: у ПУМБа есть какая-то программа лояльности типа "приведи нового клиента, получи вознаграждение"? Если да, то как это у них работает?
candidat
 
Повідомлень: 1135
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:01

Re: ПУМБ

  Alien написав:Тому мені здається, що по ніяке "столблєнія" смартфону за обліковкою просто не може бути мови

взагалі ніякого, просто чела смущает, что ПУМБа постоянно то подключает, то отключает сповіщення.
Тобто - коли погрався в ПУМБу на одному смартфоні, то тре зайти і вийти на іншому смартфоні. Бо на перший смарт будуть йти сповіщення і власник буде думкою багатіти.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5761
З нами з: 23.11.14
Подякував: 736 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 362363364365
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.