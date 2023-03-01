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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:45

  lloydbanksua написав:
  копейка написав:Прошу допомогу клюба.
Є все карта 10/22, яка висить у додатку, але відсутня в Веб (написано
"Немає карток").
Відкрити у додатку дає тільки разом з новим рахунком або додаткову.
Як перевипустити замість карти, що закінчилася, нову самостійно в цьому випадку?

Йти у відділення для перевипуску карту.
Спочатку я б спробував через Чат або звякнув у рідне від-ня.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 07:53

Вопрос практикам.
На одном смартфоне можно пользоваться ПУМБ онлайн сразу двум клиентам банка? Если один оформил всеКарту, зарегистрировался на этом смартфоне, то другой другой обладатель всеКарты тоже сможет заходить в ПУМБ онлайн на этом смартфоне и выполнять свои операции?
Смущает, что после оформления карты не даёт в первый день или даже два переводить больше 10 тысяч грн, и это, если правильно помню, объясняли тем, что для данного счета (карты) данный смартфон это новое устройство, и по каким-то там правилам безопасности банка в первый день нельзя перевести сколько угодно. Если я ничего не путаю. Так при этом данная карта столбит данный смартфон за клиентом, и при попытке другого клиента зайти на этом смартфоне будет, мол, пардон, этот смартфон уже используется другим клиентом? Или никаких проблем с совместным использованием не будет?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 07:59

candidat про клонування додатку не чули? На одному смарті сяомі одночасно працює 3 різні обліковки - жодних проблем. Тому мені здається, що по ніяке "столблєнія" смартфону за обліковкою просто не може бути мови
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:00

  Alien написав:candidat про клонування додатку не чули? На одному смарті сяомі одночасно працює 3 різні обліковки - жодних проблем. Тому мені здається, що по ніяке "столблєнія" смартфону за обліковкою просто не може бути мови

О клонировании приложений только слышал. Честно говоря, ни малейшего понятия пока не имею, как это делается.
Кстати, о сразу трёх учетках: у ПУМБа есть какая-то программа лояльности типа "приведи нового клиента, получи вознаграждение"? Если да, то как это у них работает?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:01

Re: ПУМБ

  Alien написав:Тому мені здається, що по ніяке "столблєнія" смартфону за обліковкою просто не може бути мови

взагалі ніякого, просто чела смущает, что ПУМБа постоянно то подключает, то отключает сповіщення.
Тобто - коли погрався в ПУМБу на одному смартфоні, то тре зайти і вийти на іншому смартфоні. Бо на перший смарт будуть йти сповіщення і власник буде думкою багатіти.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:39

Не входит в приложение. Только у меня?
Helicopter11
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:40

  копейка написав:Прошу допомогу клюба.
Є все карта 10/22, яка висить у додатку, але відсутня в Веб (написано
"Немає карток").
Відкрити у додатку дає тільки разом з новим рахунком або додаткову.
Як перевипустити замість карти, що закінчилася, нову самостійно в цьому випадку?

Так выпустите додаткову к тому же счёту. А старую потом как-то закроете, или сама отвалится
Helicopter11
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:43

  Helicopter11 написав:Не входит в приложение. Только у меня?

Входит. Но тупит конкретно
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:47

  Helicopter11 написав:Не входит в приложение. Только у меня?


тоже не пускает
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:47

Re: ПУМБ

  arkavs написав:Входит. Но тупит конкретно

народ ломанулся за чудом , увидить 5% на комуналь.
Goodman
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