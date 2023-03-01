Спочатку я б спробував через Чат або звякнув у рідне від-ня.lloydbanksua написав:
Йти у відділення для перевипуску карту.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 16:45
Спочатку я б спробував через Чат або звякнув у рідне від-ня.
Додано: Сер 01 бер, 2023 07:53
Вопрос практикам.
На одном смартфоне можно пользоваться ПУМБ онлайн сразу двум клиентам банка? Если один оформил всеКарту, зарегистрировался на этом смартфоне, то другой другой обладатель всеКарты тоже сможет заходить в ПУМБ онлайн на этом смартфоне и выполнять свои операции?
Смущает, что после оформления карты не даёт в первый день или даже два переводить больше 10 тысяч грн, и это, если правильно помню, объясняли тем, что для данного счета (карты) данный смартфон это новое устройство, и по каким-то там правилам безопасности банка в первый день нельзя перевести сколько угодно. Если я ничего не путаю. Так при этом данная карта столбит данный смартфон за клиентом, и при попытке другого клиента зайти на этом смартфоне будет, мол, пардон, этот смартфон уже используется другим клиентом? Или никаких проблем с совместным использованием не будет?
Додано: Сер 01 бер, 2023 07:59
candidat про клонування додатку не чули? На одному смарті сяомі одночасно працює 3 різні обліковки - жодних проблем. Тому мені здається, що по ніяке "столблєнія" смартфону за обліковкою просто не може бути мови
Додано: Сер 01 бер, 2023 09:00
О клонировании приложений только слышал. Честно говоря, ни малейшего понятия пока не имею, как это делается.
Кстати, о сразу трёх учетках: у ПУМБа есть какая-то программа лояльности типа "приведи нового клиента, получи вознаграждение"? Если да, то как это у них работает?
Додано: Сер 01 бер, 2023 09:01
Re: ПУМБ
взагалі ніякого, просто чела смущает, что ПУМБа постоянно то подключает, то отключает сповіщення.
Тобто - коли погрався в ПУМБу на одному смартфоні, то тре зайти і вийти на іншому смартфоні. Бо на перший смарт будуть йти сповіщення і власник буде думкою багатіти.
Додано: Сер 01 бер, 2023 09:40
Так выпустите додаткову к тому же счёту. А старую потом как-то закроете, или сама отвалится
Додано: Сер 01 бер, 2023 09:43
Додано: Сер 01 бер, 2023 09:47
Додано: Сер 01 бер, 2023 09:47
Re: ПУМБ
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