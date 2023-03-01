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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 363364365366

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:50

В приложение не заходит, но пришел пуш зачисления с фонда от форварда.
Востаннє редагувалось lloydbanksua в Сер 01 бер, 2023 10:07, всього редагувалось 1 раз.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:52

  Goodman написав:
  arkavs написав:Входит. Но тупит конкретно

народ ломанулся за чудом , увидить 5% на комуналь.

а в кого 5%? показує 2%
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:58

  Raymond написав:
  Goodman написав:
  arkavs написав:Входит. Но тупит конкретно

народ ломанулся за чудом , увидить 5% на комуналь.

а в кого 5%? показує 2%

Кешбек индивидуальный, поэтому может кому-то и повезло.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:03

Re: ПУМБ

  lloydbanksua написав:Кешбек индивидуальный, поэтому может кому-то и повезло.

у мене тільки на другому разі випало 5% , а потім і заразтільки 2%.
якась кульгава індивідуальність.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:04

  Goodman написав:
  lloydbanksua написав:Кешбек индивидуальный, поэтому может кому-то и повезло.

у мене тільки на другому разі випало 5% , а потім і заразтільки 2%.
якась кульгава індивідуальність.

У Пумба логика своеобразная - чем больше пользуешься категорией, тем меньше кешбек) или вообще забирают. Мне осенью 3 месяца не давали кешбек.

Теперь ведутся технические работы))
Update. Заработало.
lloydbanksua
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  #<1 ... 363364365366
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